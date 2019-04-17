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  3. 17 Nisan 2019 21:07

Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı

Osmaniye’de sokakta soyunup çırılçıplak yürüyen 26 yaşındaki kişi gözaltına alındı.

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