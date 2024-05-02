Anasayfa Video Galeriler Gündem Tek kelimeyle dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü Tek kelimeyle dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü 02 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 16:46 Sultanbeyli'de 49 yaşındaki Mehmet T. boşanma aşaasında olduğu eşini boğarak öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66339925f78287b0a8033ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor: En zehirli yılan türü Türkiye'de böyle görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bir araya geldi İstanbul'da yüzlerce kaçak hayvan ele geçirildi Antalya'da safari araçları çarpıştı: Çok sayıda yaralı var ''Kiracılı'' diye aldığı evi görmek isteyince hayatının şokunu yaşadı Belediye binası önünde intihar girişimi: Kendini yakmaya kalkıştı Çay içmek isterken ölüyordu Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: İşte kanıtı... Deprem bölgesinde yeni kriz: Çalışacak eleman bulamıyorlar