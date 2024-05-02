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  4. Tek kelimeyle dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü

Tek kelimeyle dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü

Sultanbeyli'de 49 yaşındaki Mehmet T. boşanma aşaasında olduğu eşini boğarak öldürdü.

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