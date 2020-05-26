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  3. 26 Mayıs 2020 16:45

Tel Abyad'da Türk bayrakları dalgalanıyor!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad'ın, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından bölgede barış ve huzur tesis edildi.

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