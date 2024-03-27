Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü kara gömüldü, ulaşım kesildi!

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı olan Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü Kışkılı'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köyle ulaşım kesildi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660406eec6589095ae0cb453" allowfullscreen></iframe>