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Tuzla'da 2 grup arasında sopalı yumruklu kavga

İstanbul Tuzla'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında sopalı yumruklu kavga çıktı. Yaralananların olduğu kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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