Anasayfa Video Galeriler Gündem Tuzla'da 2 grup arasında sopalı yumruklu kavga Tuzla'da 2 grup arasında sopalı yumruklu kavga 24 Mayıs 2022 Salı Saat: 12:10 İstanbul Tuzla'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında sopalı yumruklu kavga çıktı. Yaralananların olduğu kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628ca123b3b3c95bc4479183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü an kamerada Kapalı marketten alışveriş yaptı, cama bu yazıyı yazdı İzmir'de korkunç kaza! Küçük kız tramvayın altında kaldı İstanbul'da dehşet! Sırtında zıpkınla yardım istedi 1'i polis 7 kişinin yaralandığı dehşetin nedeni ortaya çıktı ''Bu kadar olacağını beklemiyorduk'' deyip Erdoğan'ı desteklememe kararı aldı Kalem ve bardak fırlatan Selçuk Tepeli'den ekip arkadaşlarına teşekkür Ünlü anketçi ''Türkiye'yi alın İstanbul'a kayyım atayın'' dedi ortalık karoştı Birleşik Arap Emirlikleri'nde restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı