Anasayfa Video Galeriler Gündem Uçurumun kenarında... Ramazan'da ziyaretçi akınına uğradı Uçurumun kenarında... Ramazan'da ziyaretçi akınına uğradı 29 Mart 2024 Cuma Saat: 14:55 Sivas'ta uçurumun kıyısında bulunan, Peygamber Efendimizin sancaktarlarından Abdulvahap Gazi hazretlerinin türbesi Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğradı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6606ac3f4f34e391790efac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otomobilli dilencinin 2 saatlik kazancı ''pes'' dedirtti Burası bir oto-galeri değil kaza sonrası dükkanın içi YSK Başkanı Yener'den ''iftar molası'' açıklaması AK Partili Yavuz: ''Seçim sonuçlarını çok hızlı bir şekilde alacağız'' 5 tabanca, 1 pompalı, 6 bıçak, 63 mermili kafe çatışması kamerada 1,1 milyon verip 35 milyon TL aldılar! İstanbul'da tefeci operasyonu Mahkeme başkanından, kadın katiline tokat gibi sözler İstanbul'da uzun namlulu alacak verecek dehşeti kamerada Murat Kurum BAYKAR'ı ziyaret etti