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  4. Uçurumun kenarında... Ramazan'da ziyaretçi akınına uğradı

Uçurumun kenarında... Ramazan'da ziyaretçi akınına uğradı

Sivas'ta uçurumun kıyısında bulunan, Peygamber Efendimizin sancaktarlarından Abdulvahap Gazi hazretlerinin türbesi Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğradı

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