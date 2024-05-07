Yalancı sürücü polisi çıldırttı... Bu görüntüler olay oldu

Arnavutköy’de trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada, emniyet şeridi ihlali yapan bir servis şoförü cezadan kurtulmak için her yolu denese de polis memurları yalanını ortaya çıkarıp belgeledi.

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