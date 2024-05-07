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  4. Yalancı sürücü polisi çıldırttı... Bu görüntüler olay oldu

Yalancı sürücü polisi çıldırttı... Bu görüntüler olay oldu

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Arnavutköy’de trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada, emniyet şeridi ihlali yapan bir servis şoförü cezadan kurtulmak için her yolu denese de polis memurları yalanını ortaya çıkarıp belgeledi.

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