Anasayfa Video Galeriler Gündem Yalancı sürücü polisi çıldırttı... Bu görüntüler olay oldu Yalancı sürücü polisi çıldırttı... Bu görüntüler olay oldu 07 Mayıs 2024 Salı Saat: 12:52 Güncelleme: 07 Mayıs 2024 Salı 12:52 Arnavutköy’de trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada, emniyet şeridi ihlali yapan bir servis şoförü cezadan kurtulmak için her yolu denese de polis memurları yalanını ortaya çıkarıp belgeledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6639f9def078d5503e0c7fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 7 yıl sonra bir ilk: Bahçeli ile Özel bir araya geldi Eli bıçaklı saldırgan hastaneyi kana buladı: Ölü ve yaralılar var Taksim'de ''bana dokundun'' kavgası: Bu seferki tacizci bir kadın Dolandırıcıların sınavsız ehliyet oyunu ifşa oldu Esenyurt'ta iş başvurusu hırsızlığı kamerada Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada 6 yaşında lösemiye yakalanmıştı, LÖSEV'in gönüllü elçisi oldu Sokak ortasında bayıltan dayak kamerada Aynı ilçede farklı noktalardaki sıcaklık farkı şaşırtıyor