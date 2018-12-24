Çörekotlu Peynirli Poğaça

Var mı güne fırından yeni çıkmış sıcacık bir poğaça ile başlamak gibisi. Hele bir de malzemesi bol ve ağızda dağılıyorsa… Yanında da bir bardak tavşan kanı çayla değmesinler keyfinize.

ÇÖREKOTLU PEYNİRLİ POĞAÇA

HAMURU İÇİN

250 g tereyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı yoğurt

2 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

İÇ HARCI İÇİN

1 su bardağı çökelek peyniri

5-6 dal dereotu

3-4 dal fesleğen

3-4 dal reyhan

2-3 dal maydanoz

ÜZERİ İÇİN

1 yumurtanın sarısı

Çörek otu

Susam

HAZIRLANIŞI

1 Hamur için gerekli olan bütün malzemeleri bir yoğurma kabına alın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 40 dakika dinlendirin.

2 İç harcı için çökelek peynirini bir karıştırma kabına alın. Yeşillikleri ince kıyıp peynire ekleyin ve karıştırın.

3 Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Elinizle yuvarlayıp hafif bastırın. Hazırladığınız otlu peynirli harçtan içine doldurarak yarım ay şeklinde kapatın. Poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

4 Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri altın sarısı olana kadar pişirin. Fırından alıp servis yapın.