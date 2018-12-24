Fırında Sıcak Helva

Özellikle balık yedikten sonra bastıran tatlı ihtiyacınızı bastıracak, kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz bir lezzet.
4 KİŞİLİK
MALZEMELER
200 g sade tahin helvası
1.5 portakalın suyu
1 limonun suyu
ÜZERİ İÇİN
Badem
HAZIRLANIŞI
1 Tahin helvasını bir kasede iyice ezin. Suyunu sıktığınız portakal ve limonu ilave edip macun kıvamına gelinceye kadar ezerek karıştırın.
2 Helvayı cam bir fırın kabına alın. İri doğradığınız bademleri üzerine ilave edin.
3 Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.
Dilerseniz helvayı güveç kalıplarına paylaştırarak da pişirebilirisiniz.
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