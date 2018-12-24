  1. Anasayfa
  2. Kadın
  3. Yemek Tarifleri
  4. 24 Aralık 2018 17:20

Fırında Sıcak Helva

Soğuk kış gecelerinde içinizi ısıtacak bir tatlı…

Fırında Sıcak Helva
A+ A-

Özellikle balık yedikten sonra bastıran tatlı ihtiyacınızı bastıracak, kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz bir lezzet.

 

4 KİŞİLİK

MALZEMELER

200 g sade tahin helvası

1.5 portakalın suyu

1 limonun suyu

ÜZERİ İÇİN

Badem

 

HAZIRLANIŞI

1 Tahin helvasını bir kasede iyice ezin. Suyunu sıktığınız portakal ve limonu ilave edip macun kıvamına gelinceye kadar ezerek karıştırın.

2 Helvayı cam bir fırın kabına alın. İri doğradığınız bademleri üzerine ilave edin.

3 Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

Dilerseniz helvayı güveç kalıplarına paylaştırarak da pişirebilirisiniz.

uçanmutfak.com

Fırında Sıcak Helva
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM