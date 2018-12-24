Fırında Sıcak Helva

Özellikle balık yedikten sonra bastıran tatlı ihtiyacınızı bastıracak, kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz bir lezzet.

4 KİŞİLİK

MALZEMELER

200 g sade tahin helvası

1.5 portakalın suyu

1 limonun suyu

ÜZERİ İÇİN

Badem

HAZIRLANIŞI

1 Tahin helvasını bir kasede iyice ezin. Suyunu sıktığınız portakal ve limonu ilave edip macun kıvamına gelinceye kadar ezerek karıştırın.

2 Helvayı cam bir fırın kabına alın. İri doğradığınız bademleri üzerine ilave edin.

3 Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

Dilerseniz helvayı güveç kalıplarına paylaştırarak da pişirebilirisiniz.