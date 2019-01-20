Tadına doyamayacaksınız: Sodalı Tatlı

O zaman işte kurtarıcınız. Sodanın hamura verdiği kıvama ve dokuya hayran kalabilirsiniz. Hafif ılık olarak da tüketebileceğiniz bu tatlı çay saatlerinizin yıldızı olmaya aday.

Sodalı Tatlı

6 KİŞİLİK

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

3.5 su bardağı un

1 çay bardağı soda

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 yumurtanın akı

İÇ HARCI İÇİN

2 su bardağı iri kırılmış ceviz

File fıstık

ŞERBETİ İÇİN

3 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

ÜZERİ İÇİN

1 yumurtanın sarısı

HAZIRLANIŞI

1 Hamuru için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kasede karıştırın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamuru hafif unlanmış tezgah üzerine alın. Bir merdane yardımıyla açıp yuvarlak kurabiye kalıbıyla parçalar kesin.

2 Yuvarlak hamurların yarısını tam ortalarından daha küçük bir yuvarlak kalıpla keserek diğer yuvarlak hamurların üzerine koyun. Hamurları hafif yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Ortalarındaki boşluklara iri kırılmış ceviz veya file fıstık ilave edip üzerlerine yumurta sarısı sürün.

3 Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

4 Şerbeti için toz şeker ve suyu bir tencerede şeker tamamen eriyinceye kadar kaynatın. Limon suyunu ilave edip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

5 Pişen tatlılarınızı fırından çıkartın ve soğuk şerbeti üzerine gezdirin. Tatlılar şerbeti tamamen çekinceye kadar bekletip bir servis tabağına alın. Ilık servis yapın.