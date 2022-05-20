19 Mayıs Şişli'de coşkuyla kutlandı

Şişli Belediyesi, Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919’ta Samsun’a çıkışının 103. Yıldönümünü komşularıyla birlikte, milli mücadelenin ilk günkü ruhuyla kutladı.

Milli mücadelenin ilk kıvılcımının atıldığı Şişli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı, milli mücadele ruhuna yaraşır bir coşkuyla kutladı. Kutlamalarının bu yılki buluşma adresi, yine Halaskargazi Caddesi’ndeki Şişli Atatürk Evi Müzesi’nin önü oldu. Buradaki kutlamalara; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz’ün yanı sıra, Şişli Belediyesi Meclis Üyeleri, Şişlili muhtarlar, siyasi partilerin temsilcileri, demokratik kitle örgütleri ve çok sayıda Şişlili katıldı.

Binlerce kişi bayram coşkusuyla yürüdü

Şişli Atatürk Evi önünde toplanan binlerce kişi Başkan Muammer Keskin’in önderliğinde ellerinde meşalelerle Maçka Demokrasi Parkı’na kadar yürüdü. Alanda toplanan Şişlilileri selamlayan ve bayramlarını kutlayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, gençlere şöyle seslendi:

“19 Mayıs, özgürlüğün adıdır. 19 Mayıs, emperyalizme karşı milletçe yazılan bir destanın ilk adımıdır. 19 Mayıs, milletin azim ve kararıdır. 19 Mayıs, tam bağımsız Türkiye’dir. Gençler, bu bayram size armağan, bu ülke, Cumhuriyet size emanet. Cumhuriyetin tüm kaleleri, Cumhuriyetin tüm birikimleri yok edilip harcanıyorsa, buna izin verecek miyiz? Bu talanı, bu yağmayı seyredecek miyiz? Elbette izin vermeyeceksiniz. Çünkü siz Atatürk’ün gençlerisiniz. Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaya, hak, hukuk ve adalet için, daha mutlu, daha özgür bir Türkiye için mücadele etmeye bir kez daha söz veriyor muyuz? Aşkımız Türkiye, gücümüz birlikteliğimiz. Sözümüz söz! Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelenin tüm kahramanlarını şükranla, saygıyla, minnetle anıyorum. Yaşasın 19 Mayıs! Yaşasın Cumhuriyet!”

Başkan Muammer Keskin’in konuşmasının ardından, 19 Mayıs coşkusu, Bukalemun’un verdiği Senfonik Anadolu Rock Konseri ile doruğa çıktı.

Başkan Keskin, 19 Mayıs Perşembe günü yapılan kutlamalar öncesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a gidişinde önem rol oynayan, Bandırma vapurunun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti.