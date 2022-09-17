2. Şişli Plak Festivali başladı

Şişli Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Şişli Plak Festivali" başladı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, festivale farklı şehirlerden katılımcıların olduğunu belirterek, festivali kalıcı hale getirmek istediklerini söyledi.

Feriköy Organik Pazarı otopark alanında iki gün boyunca devam edecek festivalde, İstanbul’un müzik kültürünü ve plak atmosferini oluşturan tüm paydaşların bir araya gelmesi hedefleniyor.

Festivale ilişkin bilgi veren Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, geçen sene başlattıkları festivali öteden beri düşündüklerini belirterek, "Bizim çocukluğumuzda ve gençlik yıllarımızda plak önemli bir yer tuttu. Giderek azaldı tabii. Biz de bunu yeniden canlandırmak istedik." dedi.

"BU FESTİVALİ KALICI HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Geçen seneki festivalde kendilerini duygulandıran anlara şahit olduklarını aktaran Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her köşesinden ziyaretçiler gelmişti. Erzurum, Yozgat, Kayseri'den gelenler olmuştu. Burada gözyaşlarıyla konserleri dinlemeye gelenler vardı. Yağmura rağmen 'konserleri iptal etmeyin' diyen izleyicilerimiz oldu. Bu festivali kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Plakları ve müziği sevenleri bir araya getirmek gerçekten güzel. Bu etkinlik, profesyonellerin değil daha çok amatörlerin, müziğe gönül veren, mütevazı dükkanları olanların katıldığı bir festival. O yüzden bu sene de daha güzel anılarla ayrılacağımızı düşünüyoruz."

Keskin, Bomonti'nin İstanbul'un nadide semtlerinden biri olduğuna işaret ederek, bu bölgeyi açık hava müzesine çevirmek istediklerini söyledi.

Şişli'nin kültür sanat envanterini ortaya çıkarttıklarını ifade eden Keskin, "İlçemizde gezilecek 4 rota belirledik. Bu rotaların içinde dini yapılar, tarihi apartmanlar, gastronomi ve kültürel varlıkların tümü yer alıyor. Bir ilçe ölçeğinde ilk kez böyle bir çalışma yapıldı. Biz bu çalışmayla hem kültür mirasımızı korumak hem de önünden geçilen yapılan ne olduğu bilgisini İstanbullulara vermek istiyoruz. Bina önlerindeki karekodları okutarak orada yaşayan edebiyatçı, yazar ya da sinema sanatçısını öğrenebilecekler. Bu rotalar şu anda gezen hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen misafirlerimize açık."

FESTİVAL PROGRAMININ TAMAMI

17 Eylül

13.00 Kapı açılış

14.30 Murat Beşer moderatörlüğünde söyleşi: Taner Öngür-Tarkan Gözübüyük

15.30 Murat Meriç moderatörlüğünde söyleşi: Murat Ertel

17.00 Plak Mezatı

17.30 İmza Etkinliği: Kolektif İstanbul

18.00 İmza Etkinliği: Bulutsuzluk Özlemi

19.00 Konser: Kolektif İstanbul

20.30 Konser: Bulutsuzluk Özlemi

18 Eylül

13.00 Kapı açılış

14.30 Kanat Atkaya moderatörlüğünde söyleşi: Yekta Kopan, Görgün Taner, Murat Abbas

15.30 Murat Meriç moderatörlüğünde söyleşi: Peyk

17.00 Plak Mezatı

17.30 İmza Etkinliği: Tuna Kiremitçi

18.00 İmza Etkinliği: Yeni Türkü

19.00 Konser: Tuna Kiremitçi- Eda Baba-Özge Fışkın

20.30 Konser: Yeni Türkü