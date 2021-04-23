Şişli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılını Şişlili çocuklarla doyasıya kutladı. Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de katıldığı kutlamalarda, bando şenlik takımı Şişli mahallerini dolaştı. Başta çocuklar olmak üzere Şişlili komşular, pandemi kısıtlaması nedeniyle pencere ve balkonlardan kutlamalara eşlik etti.

Şişli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını, pandemi tedbirleri ve kısıtlamalara uygun olarak günler öncesinde planlandı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 23 Nisan’da bando şenlik takımıyla birlikte Şişli’nin tüm mahallelerini gezdi. Keskin, hem komşularıyla 23 Nisan’ı kutladı, hem de onlara bu zorlu süreçte moral verdi.

“HER ÇOCUĞUN YÜZÜNDE AYNI GÜLÜMSEME OLACAK”

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Çocuklar pandemi nedeniyle maalesef bu yıl da 23 Nisan’ı evde geçirdi. Biz çocuklarımızın bayram neşesinden mahrum kalmalarını istemedik. Bu nedenle onlar için birbirinden eğlenceli online etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerimizi, sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk. Ben Belediye Başkanı olurken bir söz verdim; ‘Şişli’nin 25 mahallesindeki her çocuğun yüzünde aynı gülümseme olacak’ dedim. İşte 23 Nisan’da bunu yaptık. Bando şenlik takımımızla her bir mahalleyi teker teker gezerek, 23 Nisan’ın 101. yılında onlara unutulmaz bir bayram yaşattık” dedi.

KUTLAMALAR DİJİTAL ETKİNLİKLERLE DEVAM ETTİ

Şişli Belediyesi’nin medya hesapları üzerinden günler öncesinde duyuruları yapılan, Robert Koleji işbirliği ile çevrimiçi olarak düzenlenen ‘23 Nisan Şenliği’ saat 12:00’da dijital platform üzerinden gerçekleştirildi.

Yine çocuklara özel hazırlanan Hansel ile Gretel ve Kaplumbağa ile Tavşan tiyatro oyunları, 23 Nisan’da Şişli Belediyesi Youtube kanalından yayınlandı.

Bu tiyatro oyunları, 24 Nisan’da da saat 11.00’da Ağustos Böceği ile Karınca ve saat 13.00’da da Şişli Belediyesi Youtube kanalından gösterilecek olan Küçük Pandalar ile devam edecek.