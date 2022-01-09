ABB'den çocuklara ücretsiz yabancı dil eğitimi

Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliğiyle Başkentli çocuklara ücretsiz İngilizce dil eğitimi verecek.

İlk etapta Esertepe, Osmanlı, Elvankent, Sincan ve Kahramankazan Aile Yaşam Merkezleri’nde (AYM) başlayacak İngilizce dil ediniminden toplam bin öğrenci yararlanacak. Projenin ikinci etabında ise yaz tatilinde öğrenciler Kesikköprü Dinlenme Tesisi’nde 15 günlük konaklamalı kamplarda yabancı dil eğitimi alacak.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ‘öğrenci dostu’ uygulamalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Daha önce 918 mahallede uzaktan eğitim gören çocuklara yönelik ücretsiz internet hizmetinden su faturalarında yüzde 50 indirim uygulamasına, indirimli öğrenci abonman kartından barınma sorunun çözümüne kadar birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de Başkentli öğrencilere ücretsiz yabancı dil eğitim desteği sağlayacak.

FARKLI METOTLARLA YABANCI DİL EDİNİMİ

Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliğiyle 7-17 yaş aralığındaki çocuklar, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Yaşam Merkezleri’nde (AYM) farklı metotlarla İngilizce öğrenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Başkent'te çocuklarımız için şimdi İngilizce zamanı. İlk etapta Esertepe, Osmanlı, Elvankent, Sincan ve Kahramankazan Aile Yaşam Merkezlerimizde toplam 1000 öğrencimiz için İngilizce derslerine başlıyoruz. Başvurular için velilerimizi AYM'lerimize bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

DERSLER ŞUBAT AYINDA BAŞLAYACAK

Aile ve Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı, İngilizce eğitiminden yararlanmak isteyenlerin başvurularını 24 Ocak 2022 tarihinde başlayacak yarıyıl tatiline kadar almaya devam edecek.

Şubat ayı itibarıyla başlayacak ve 3 ay sürecek İngilizce edinimi için Büyükşehir Belediyesi uzman eğitmenleri ve SEYEV gönüllüleri tarafından verilecek dersler hafta sonları (Cumartesi-Pazar) düzenlenecek.

17 OCAK’TA PROTOKOL İMZALANACAK

Başkent’te okuyan çocukların dünyaya açılmasını sağlayacak “Sen de konuşabilirsin” sloganıyla hayata geçirilecek proje için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve SEYEV Başkanı Seda Yekeler, 17 Ocak 2022 tarihinde saat 15.00’te Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda aileler ve çocukların da yer alacağı iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

Mayıs ayında sona erecek yabancı dil eğitiminin ardından projenin ikinci etabı ise konaklamalı olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler yaz tatilinde Kesikköprü Dinlenme Tesisi’nde düzenlenecek 15 günlük konaklamalı kamplara katılarak hem dil öğrenecek hem de boş zamanlarını değerlendirecek.