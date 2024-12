ABB’den Kalecikli üreticiye can suyu

Ankara Büyükşehir ve Kalecik Belediyelerinin ortak hizmet projesi kapsamında yüzde 50 hibeli silajlık mısır desteği başladı. Kalecikli mısır üreticilerinin elinde kalan ürünlerin değerlendirilmesiyle elde edilen 2 bin 889 balya silajlık mısır, bölgedeki büyükbaş hayvan üreticisine dağıtılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yerli üretime katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kent genelinde hayvancılık altyapısını güçlendirmek, geliştirmek, özendirmek ve yetiştiricileri ekonomik olarak desteklemek amacıyla Ankara Hayvancılığını Geliştirme Projesi’ni uygulamaya koydu.

Pilot bölge kalecik oldu

Projenin pilot uygulaması için Kalecik Belediye Başkanlığı ile ortak hizmet projesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda; Kalecikli mısır üreticilerinin elinde kalan ürünlerin değerlendirilmesiyle elde edilen 2 bin 889 balya silajlık mısırın, bölgedeki 288 büyükbaş hayvan üreticisine dağıtımı başladı. Uygulamayla yerel üretimin devamlılığına da katkı sağlandı.

“Yerinde çözüm üretmiş oluyoruz”

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, destek projesinin hem mısır üreticilerinin hem de hayvancılık yapan çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirterek, “Mısır üreticilerimiz, ürünlerinin bu sene ellerinde kalabileceğiyle ilgili bir sıkıntı yaşayabileceklerini söylediler. Ben de bu konuyu Mansur Başkan’ıma ilettim. Mansur Başkan’ımızda ‘Ne gerekiyorsa yapılsın, biz her zaman üreten çiftçinin yanındayız’ diyerek bu konuyla ilgili yetkiyi verdi. Çiftçimizin elinden ürünlerini peşin ve değerinden aldık, paketlemesini yaptık. Bugün de hayvan üreticilerimize bunları yüzde 50 hibeyle dağıtmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.



Ankara’nın kendi kendine yeten büyük bir tarım kenti olduğunun altını çizen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün ise şöyle konuştu:



“Burada amacımız; Ankaralı üreticinin elinde ne varsa satın alıp yine üreticiye dağıtarak yerinde çözüm üretmiş oluyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak elimizden geldiğince gerek bitkisel gerek hayvancılıkla ilgilenen üreticinin her daim yanında olmaya, sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Birçok sorunları var, bunların hepsinin farkındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü çözümü sunacağız.”

Silajlık mısırlar yem ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak

Silajlık mısır desteğinden yararlanan üreticiler, destek programından duydukları memnuniyeti dile getirerek kırsal destek projelerinin devam etmesini istediklerini belirttiler. Program kapsamında dağıtımı yapılan silajlık mısırlar, hayvan yetiştiricilerinin yem ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak.