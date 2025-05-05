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Trafikte artık af yok: Hapis cezası geliyor

Trafikte artık af yok: Hapis cezası geliyor
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4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile alkollü araç kullanan sürücülere hapis cezası verilebilecek.

AK Parti'nin hazırladığı 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk yargı paketinde son aşamaya gelindi.

TRT'nin haberine göre; çalışmanın tamamlanmasının ardından taslak metin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak. Toplumsal huzurun sağlanması, suçla etkin mücadele edilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişikliklere gidilerek cezalar artırılacak.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile alkollü araç kullanan sürücülere hapis cezası verilebilecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANLARA HAPİS CEZASI 

Yapılacak değişiklikler ile alkollü ya da uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilecek cezalarda artırıma gidilecek. 

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullananlara, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Halihazırda alkollü araç kullanılması halinde ehliyet sahipliğini kısıtlayan madde artık sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye atan bir vukuata karışmadığı durumlarda dahi hapis cezası almasına imkan tanıyacak.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile alkollü araç kullanan sürücülere hapis cezası verilebilecek.

KİRALIK ARAÇLARA İLİŞKİN CEZALAR İKİ KATINA ÇIKARILACAK

Teklifle meskun mahalde silahla ateş edenlere verilecek cezalar da artırılacak. Bu kapsamda TCK'nin 170. maddesindeki değişiklikle, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde veya kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda, silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananlara verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 5 yıla çıkarılacak.

 

TRT

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Etiketler trafik cezası sürücü hapis cezası alkollü araç kullanma
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