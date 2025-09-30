  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ABB'den öğrencilere 3 Boyutlu Modellemeye Giriş kursu

ABB'den öğrencilere 3 Boyutlu Modellemeye Giriş kursu

ABB'den öğrencilere 3 Boyutlu Modellemeye Giriş kursu
Güncelleme:

Gençlerin teknoloji ve tasarım alanındaki gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Genç Akademi’de “Blender ile 3 Boyutlu Modellemeye Giriş Kursu” verdi. Mühendislik, mimarlık ve grafik tasarım bölümlerinde okuyan öğrenciler için ücretsiz olarak düzenlenen kurs sayesinde katılımcılar, dijital tasarımın temellerini öğrenme fırsatı buldu.

Gençlerin yeni beceriler kazanarak geleceğe daha donanımlı şekilde hazırlanmasına katkı sağlamayı sürdürüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz olarak “Blender ile 3 Boyutlu Modellemeye Giriş Kursu” düzenledi.

Ulus Genç Akademi’de gerçekleşen kurs kapsamında öğrenciler; Blender programını temel seviyede tanıma ve kullanma imkânı buldu. Eğitimlerde arayüz kullanımı, temel 3D modelleme teknikleri, nesne oluşturma ve düzenleme, malzeme ve doku ekleme, ışıklandırma ve kamera ayarları gibi birçok konu ele alındı. Eğitimin sonunda öğrenciler Blender kullanarak kendi küçük 3D projelerini hazırladı. Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve grafik tasarım bölümlerinde okuyan 18-35 yaş arası öğrencilere yönelik olarak düzenlenen kurs tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

KURS SONUNDA KATILIM BELGESİ VERİLDİ

4 hafta süren kursun son gününde konuşan Ulus Genç Akademi Yöneticisi Tuğba Aydın, “Blender 3 Boyutlu Modellemeye Giriş, açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir yazılım… Üniversitede endüstriyel tasarım, mühendislik, mimarlık, grafik tasarım gibi bölümlerde okuyan öğrencilerimize ücretsiz bir eğitim kursu düzenledik. Bu kursu haftada 2 gün, cumartesi ve pazar olmak üzere, 20’şer ve 30’ar kişilik gruplar hâlinde düzenledik. Eğitim sonunda da her gelen öğrencimize katılım belgesi verdik” dedi.

Kursun eğitmeni Hasan Tekcan da şunları söyledi:

“Modelleme, kaplama, animasyon süreçleri gibi Blender programı içerisinde bulunan pek çok sürecin bir giriş eğitimi şeklinde verilerek tamamlanmasına yönelik bir çalışma hazırladık. Bu tarz ücretsiz eğitimler, özellikle insanlara nitelik katabilecek yüksek kapsamlı eğitimler çok faydalı. Hem kendilerine bir şey katabilmeleri, meslek alanında üniversite okurken ek alanlar tanımaları, ileride onlara altın bilezik diyebileceğimiz bir nitelik kazandırıyor. Hem oyun stüdyolarında hem de diğer şekilde, dijital ürün satışı şeklinde, pek çok kişi bundan kendine bir gelir kapısı, ayrı bir meslek dalı üretebiliyor.”

ÖĞRENCİLER GENÇ AKADEMİLERDEN MEMNUN

Katılımcılar ise Genç Akademilerin öğrencilere sağladığı imkânlardan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Osman Vural: “Endüstri Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisiyim. Genç Akademileri öğrenciler için oldukça faydalı buluyorum. Bu eğitimlerin öğrenciler için faydalı olduğunu düşünüyorum. Bölümümle alakalı bazı girişimlerim, iş fikirlerim var. Bununla alakalı 3 boyutlu modellemeye ihtiyacım vardı. Çok güzel bir tesadüf oldu.”

-Buse Uçar: “Genç Akademi’yi oldukça verimli kullanıyorum. Blender eğitimini bizlere sunduğu için özellikle Mansur Başkan’ıma ve değerli eğitimcilerimize de teşekkür ederim. Grafik tasarımcıyım ama 3D modelleme eğitimi almayı da çok isterdim ve bu da gerçekleştirildi.”

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İngilizlerin gizemli insansız ölüm makinesi deniz aracı Trabzon sahilinden çıktı! İngilizlerin gizemli insansız ölüm makinesi deniz aracı Trabzon sahilinden çıktı! Burcu Özberk hadsiz yorumlar sonrasında sessizliğini böyle bozdu! Burcu Özberk hadsiz yorumlar sonrasında sessizliğini böyle bozdu! Cem Küçük'ten yerli ve milli uçak krizinde dikkat çeken Erdoğan iddiası! Cem Küçük'ten yerli ve milli uçak krizinde dikkat çeken Erdoğan iddiası! Türkiye'nin 2 dev bankası takipteki alacaklarını sattı! Türkiye'nin 2 dev bankası takipteki alacaklarını sattı! Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: ''Bu yanlış karardan dönün'' Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: ''Bu yanlış karardan dönün'' CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti! Gerekçesini de açıkladı CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti! Gerekçesini de açıkladı Ünlü meteoroloji uzmanı ''Umarım tahminim tutmaz'' diyerek uyardı Ünlü meteoroloji uzmanı ''Umarım tahminim tutmaz'' diyerek uyardı Türkiye'nin ''Şeytan kız'' olarak tanıdığı ünlü oyuncuyu artık tanımak mümkün değil Türkiye'nin ''Şeytan kız'' olarak tanıdığı ünlü oyuncuyu artık tanımak mümkün değil Rekorlara doymayan gram altında rüzgar tersine döndü: 114 TL birden düştü! Rekorlara doymayan gram altında rüzgar tersine döndü: 114 TL birden düştü! Meteoroloji çok sayıda ilimiz için uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji çok sayıda ilimiz için uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor!
CHP'den olay olacak Turgay Ciner iddiası CHP'den olay olacak Turgay Ciner iddiası Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de soğuk duş: AK Parti artık 3'üncü parti! Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de soğuk duş: AK Parti artık 3'üncü parti! Türkiye'de satılan onlarca ürün için toplatma kararı: Oyuncaklar, kıyafeler, oda parfümleri... Türkiye'de satılan onlarca ürün için toplatma kararı: Oyuncaklar, kıyafeler, oda parfümleri... Kritik maçta yabancı sınırı kuralı delindi; maçın skoru 3-0 hükmen mağlubiyete dönecek! Kritik maçta yabancı sınırı kuralı delindi; maçın skoru 3-0 hükmen mağlubiyete dönecek! Türkiye'nin bir devi daha resmen iflas etti Türkiye'nin bir devi daha resmen iflas etti Şehirden köye kaçanlar kervanına o da katıldı: İşte ünlü oyuncunun yeni mesleği Şehirden köye kaçanlar kervanına o da katıldı: İşte ünlü oyuncunun yeni mesleği Güllü'nün kızının ardından oğlunun da ifadesi ortaya çıktı! Güllü'nün kızının ardından oğlunun da ifadesi ortaya çıktı! ''Ne botoks var ne de dolgu'' demişti; estetiksiz hali ortaya çıktı! ''Ne botoks var ne de dolgu'' demişti; estetiksiz hali ortaya çıktı! Güllü'nün ölümü sonrasında bir şoke eden iddia daha: ''Güllü'yü sürekli döverdi'' Güllü'nün ölümü sonrasında bir şoke eden iddia daha: ''Güllü'yü sürekli döverdi'' ''Erdoğan'ın 2 yüzlü İsrail politikasının belgesi'' deyip yayınladı! ''Erdoğan'ın 2 yüzlü İsrail politikasının belgesi'' deyip yayınladı!