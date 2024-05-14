ABB'nin ''Ankara Miras Şantiye Gezileri'' devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği ''Ankara Miras Şantiye Gezileri'' devam ediyor. Uzman rehberler eşliğinde ücretsiz olarak düzenlenen gezilere, https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras adresinden form doldurularak katılım sağlanabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin 2 bin 800 yıllık tarihine ışık tutan yapıları gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışmalarını yürütüldüğü şantiyelerin kapılarını vatandaşlara açmaya devam ediyor. BAŞVURULAR ONLİNE YAPILABİLİYOR Uzman rehberler eşliğinde ücretsiz olarak düzenlenen gezilere, https://forms.ankara.bel.tr/ ankaramiras adresindeki form doldurularak katılım sağlanabiliyor.