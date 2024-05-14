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ABB'nin ''Ankara Miras Şantiye Gezileri'' devam ediyor

ABB'nin ''Ankara Miras Şantiye Gezileri'' devam ediyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği ''Ankara Miras Şantiye Gezileri'' devam ediyor. Uzman rehberler eşliğinde ücretsiz olarak düzenlenen gezilere, https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras adresinden form doldurularak katılım sağlanabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin 2 bin 800 yıllık tarihine ışık tutan yapıları gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışmalarını yürütüldüğü şantiyelerin kapılarını vatandaşlara açmaya devam ediyor.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILABİLİYOR

Uzman rehberler eşliğinde ücretsiz olarak düzenlenen gezilere, https://forms.ankara.bel.tr/ ankaramiras adresindeki form doldurularak katılım sağlanabiliyor.

 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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