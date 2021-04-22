Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: 23 Nisan; milletin egemenliği, aydınlık gelecek demektir

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir mesaj yayınladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir mesaj yayınladı.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Türk Milleti’nin yaşamak, varlığını sürdürmek için elinde kalan vatan toprakları İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan işgali altındayken Kurtuluş Mücadelesi başlatan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 23 Nisan 1920’de de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, yok edilmek istenen ulusunu, düşmana karşı büyük bir zafer kazanarak kurtarmakla kalmamış, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim ederek, Türk Ulusunun aydınlık bir geleceğe yürümesi, çağdaş milletlerin seviyesine ulaşması için ilk adımları atmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusal egemenlik kavramının temeli olarak 101 yıldır varlığını sürdürmekte ve milletimizin iradesini temsil etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusun bağımsızlık mücadelesinde hayati rol üstlenmiş, çok önemli sorumluluk almıştır.

Askeri, yönetimsel, siyaset ve ulusun çağdaşlaşması konularında gelecek bilimcisi gibi plan yapan ve harekete geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM ile de egemenliği kayıtsız şartsız milletine teslim etmiştir.

Ülkenin geleceği olan çocuklara verdiği önemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi olan 23 Nisan’ı çocuklara bayram olarak armağan ederek bütün dünyaya gösteren Mustafa Kemal Atatürk, aydınlık yarınların ancak ve ancak iyi eğitilmiş, evrensel değerleri benimsemiş ama milli benliğine de sahip çıkan çocuklarla sağlanabileceği mesajını net şekilde vermiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, aydınlık yarınlara yürümek için Atatürk İlke ve İnkılaplarından ödün vermeden ilerlenmesi gerektiğine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. kuruluş yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun.

23 Nisan’da bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Zeydan Karalar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı