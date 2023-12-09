Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. Sivil Strateji Sempozyumu’nda Bodrum Belediyesi, “Afetlerde Belediyelerin Rolü: Bodrum Belediyesi Örneği” sunumuyla yer aldı

Bodrum Belediyesi, 7-8 Aralık tarihlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü İbrahim Üzümcü Konferans Salonunda gerçekleşen 7. Sivil Strateji Sempozyumuna “Afetlerde Belediyelerin Rolü: Bodrum Belediyesi Örneği” sunumuyla katıldı.

“Afet Sonrası İş Birliği ve Koordinasyon” temasıyla gerçekleştirilen sempozyumda Bodrum Belediye personeli Dr. Özge Demirel’in gerçekleştirdiği sunum, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Sempozyumda, Bodrum Belediyesi’nin özellikle 6 Şubat depremi olmak üzere çeşitli afetlerde yürüttüğü hizmetler detaylı olarak ele alındı.

Dr. Özge Demirel sunumunda, Bodrum Belediyesi'nin afet öncesi hazırlıkta, afet ânı ve sonrasındaki yönetim süreçlerinde uyguladığı iyi uygulama örneklerini katılımcılara sunarken Bodrum Belediyesi tarafından afetlere karşı nasıl etkin bir müdahale gerçekleştirdiğine de değindi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Afetlerle başa çıkma konusundaki deneyimlerimizi paylaşmak ve diğer belediyelere iyi uygulama örnekleri sunmak, toplumsal dayanışma ve afet yönetiminde daha etkili bir iş birliği için önemli. Dr. Özge Demirel’in böylesine önemli bir sempozyumda gerçekleştirmiş olduğu bu sunum, ülke olarak afet yönetimi konusundaki çalışmalarımızı geliştirmek adına hepimiz için çok değerli.” dedi.