Ahmet Akın: Ay yıldızlı bayrak dünyayı gezecek

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Roman Dernekleri Buluşması’nda, ''Avrupa Birliği’nden alacağımız hibeyle Balıkesir’de Roman kardeşlerimizden bir koro kuracağız. Bu koro, ay yıldızlı şanlı bayrağımız ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi logosuyla dünyayı gezecek'' dedi.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, şehirdeki Roman Derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Akın, kendisi için Roman, Türk, Kürt, Alevi, Çerkes diye bir ayrım olmadığını belirterek, “Bizde ayrımcılık yok. Ayrımcılığa izin de yok. Evlatlarınız bizim evlatlarımız olacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde Türkiye’de örneği olmayan bir uygulamaya imza atacağız. Roman Masası açacağız. Tabeladan ibaret bir masa olmayacak. Yetkileri olacak, araçları olan mahalle mahalle gezip eksikleri tespit eden bir ekip hizmet verecek. Genç kardeşlerim yokluktan dolayı okullarından geri kalmayacak. Üniversiteye hazırlık kurslarına gitmek isteyen gençlerimize 10 NUMARA GENÇ KART’la destek olacağız. 20 yere Kariyer ve İstihdam Ofisi açacağız. Her ilçede olacak ve işsizlik sorununa çare olacağız. Ben Roman kardeşlerimle bir arada büyüdüm. Gönen Reşadiye’de evim var. Gittiğim zaman orada kalıyorum. Kardeşiz biz. ‘Romanlara en yakınım’ derken bunu yürekten söylüyorum. TBMM kürsüsünde de söyledim. Dedim ki; ‘Ben Roman bir milletvekiliyim.’ Şimdi Balıkesirimiz’e Roman bir Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor” diye konuştu.

"YÖNETENLER GÖRÜP UMURSAMAMIŞ"

CHP’li Ahmet Akın, önceliklerinin Balıkesir’deki 42 bin işsize iş bulmak olduğunu vurgulayarak, “Benim Roman kardeşlerimin bazı öne çıkan yetenekleri var. Müzikten, el işlerinden, duygusal şarkı sözlerini yazma gibi konularda çok yetenekliler. Allah vergisi olan bu yeteneklerleri değerlendirmemiz lazım. Dünyada olmayan bir koro kuracağız. Tam bin kişiden oluşacak. Bu proje için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından bir kuruş çıkmayacak. Tamamını Avrupa Birliği hibesiyle gerçekleştireceğiz. Genç kardeşlerimiz hem müziklerini yapacak hem de koro ile birlikte ay yıldızlı şanlı bayrağımız ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi logosuyla dünyayı gezecekler. Roman kardeşlerimizin barınma sorunlarını çözeceğiz. Elverişsiz evlerde yaşamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bırakın çok uzağa gitmeyi, merkezinde Gümüşçeşme’ye gidin. Bugüne kadar yönetenler görmüşler ama umursamamışlar. Hepsini çözeceğiz. Ahmet Akın, romanlara en yakın hemşehrim” ifadelerini kullandı.