Ahmet Akın: ''Balıkesir suyu musluktan içecek''

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Susurluk’a gerçekleştirdiği ziyarette, ''Balıkesir’de herkes yüksek su faturalarından şikayetçi. Su zengini Balıkesir, İstanbul’dan daha yüksek fiyata su kullanıyor. Su faturasını düşüreceğiz. Gerekli yatırımları yaptıktan sonra musluktan akan suyu güvenle içebileceğiz'' dedi.

CHP’nin Büyükşehir Adayı Ahmet Akın, Susurluk’un en büyük sorunlarından birinin işsizlik olduğuna dikkat çekerek, “Burada iş sahalarını oluşturmak için yatırımcıyı Susurluk’a çekecek iki güven veren isme ihtiyaç var. O isimlerin biri Ahmet Akın diğeri de Hakan Yıldırım Semizel. Susurluk Ticaret Borsası’nın projesi olan Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi için gereken adımları atacağız. Tabii, bu yetmez. Susurluk, tarıma dayalı sanayide bir merkez olacak. Göç veren değil, göç alan hale gelecek” dedi. Balıkesir’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımlarda, 10 NUMARA KART ile yepyeni bir dönem başlayacağını anlatan CHP’li Akın, “10 NUMARA KART ile sosyal yardımları genişletiyoruz. Tüm yardımlar tek bir kartta toplanacak. Bu kart herkeste olacağı için kimin sosyal yardım aldığı belli olmayacak. İnsanlık onurunu koruyacağız. Üzerinde Belediye Başkanı’nın ismi ya da resmi basılan kolilerle dağıtılan yardım dönemi sona erecek. Ayrıca bu kartla verilen nakdi yardımlar sadece Balıkesir esnafında harcanabilecek. Dul, yetim ile ev kadınlarına yılda bir kez 20 bin TL, İhtiyaç sahibi emeklilere her ay nakdi, et ve yakacak desteği, askere gidecek gençlere 5 bin TL, gazilere Cumhuriyet Bayramı’nda 5 bin TL, yeni evlenen çiftlere 30 bin TL, yeni bebeği olanlara mama ve çocuk bezi için aylık 2 bin TL, 0-4 yaş arası çocuklu, ihtiyaç sahibi ailelere aylık bin TL, engellilere yılbaşında 5 bin TL, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan’da 2 bin 500 TL gıda desteği, kış öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin TL yakacak yardımı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘SU FATURALARI MUTLAKA DÜŞECEK’

Akın, Balıkesir’in tüm ilçelerinde vatandaşların su faturalarının yüksekliğinden şikayetçi olduğunu vurgulayarak, “Su zengini Balıkesir, İstanbul’dan daha yüksek fiyata su kullanıyor. Hemşerilerim musluğu açmaya, çamaşır yıkamaya korkar hale geldi. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Önce su faturasını düşüreceğiz. Kesinlikle İstanbul’dan daha ucuz olacak. Sonrasında da suyu musluktan içeceğiz. Bunun da altını çiziyorum. Balıkesir’de gerekli yatırımları yaptıktan sonra musluktan akan suyu güvenle içebileceğiz. Hatap Deresi’ndeki kötü kokuya son vereceğiz, Susurluk Çayı’nın ıslahı için gereken çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

‘TOPLU TAŞIMA HER YERE GİDECEK’

Balıkesir genelinde olduğu gibi Susurluk’ta da ulaşım ve toplu taşımaya ilişkin sorunlar yaşandığını kaydeden Ahmet Akın, “Balıkesir’den ilçelere gidip gelmek bir mesele, ilçelerden köylere gitmek apayrı mesele. Mevcut ulaşım sistemi somut ihtiyaçlara bir karşılık vermiyor. Ne özel ne belediye, hiçbir ulaşım aracının uğramadığı çok sayıda yerleşim yeri var. İnsanlar hastaneye bile gidemiyor. 1 Nisan’dan sonra ulaşımı olmayan hiçbir kırsal mahallemiz kalmayacak” dedi. Ahmet Akın, Susurluk’taki otopark sorununa dikkat çekerek,”Gündüz vakti Susurluk’ta araç park edecek yer bulunmuyor. Bazı yollarda trafik düzenlemesi ve yol kenarı otoparklara ihtiyaç var. En önemlisi Susurluk’ta otopark ihtiyacı çok büyük. Biz bu otoparkları Susurluk’a kazandıracağız” dedi.

‘BALIKESİR’E ENGELSİZ TAKSİ’

1 Nisan’dan itibaren yaşama geçireceği projeler arasında engelsiz taksi olduğunu vurgulayan Ahmet Akın, “Susurluk’ta üç ayrı özel eğitim merkezi ve sayıları bine yaklaşan engelli kardeşlerimiz var. Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde bir engelsiz taksi hizmeti başlayacak. Engelli kardeşlerimize ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağız. Bunun haricinde Güney Marmara, merkez ve körfez olmak üzere 3 bölgeye yaşam köyleri kuracağız. Burada yaşlılarımızı, yatalak hastalarımızı, engelli kardeşlerimizi gündüzleri misafir edeceğiz. Evlerinden alıp yanlarında akşam yemekleriyle birlikte evlerine geri bırakacağız. Aynı zamanda basit el işleri yaparak para kazanacaklar” ifadelerini kullandı. CHP Susurluk Belediye Başkan Adayı Hakan Yıldırım Semizel ile birlikte Park Düğün Salonu ve Adnan Menderes Parkı’nda halk buluşmasına katılan Ahmet Akın, Susurluk Sanayi Sitesi’nde esnafla bir araya geldi. Ahmet Akın’ın Susurluk programı Karşıyaka ve Danaveli mahallelerine yapılan ziyaretlerle sürdü.