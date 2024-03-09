Ahmet Aras: Kapımız açık. muhtarların randevu almasına gerek kalmayacak

Seçim çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, muhtarlarla da sık sık bir araya geliyor.

Vatandaş ile belediye arasındaki en önemli iletişimin muhtarlık olduğunu, kendisinin de 3 dönem muhtarlık yapan babasından dolayı muhtarlığın görevlerini ve sorumluluğunu çok iyi bildiğini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, 5 yıllık belediye başkanlığı tecrübesinde Bodrum’da ki tüm muhtarlarla çok iyi çalıştığını da sözlerine ekleyerek, her zaman ulaşılabilir başkan olacağının sözünü verdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının açıklanmasından sonra ilk görüşmelerinde yine muhtarlarla bir araya gelen Ahmet Aras, Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay ve Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Gümüş ile her iki federasyonun yönetim kurulu üyesi muhtarlarla karşılıklı fikir alışverişlerinde bulundu.

Aras, muhtarlarla gerçekleştirdiği her görüşmede ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağının sözünü vurgularken, muhtarların randevu almadan her zaman kendisiyle görüşebileceklerini ifade ederek, “Muhtarların randevu almasına gerek kalmayacak” dedi.

Muhtarlar ile yaptığı görüşmelerde kendisinin de muhtar çocuğu olduğunu dile getiren Aras, her zaman demokratik bir ilişki içinde birlik, beraberlik çerçevesinde vatandaşların menfaati için gece gündüz demeden çalışacağını belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras 5 yıl boyunca vatandaşa hizmet için birlikte görev aldığı Bodrum muhtarlarıyla yaptığı buluşmada ise şunları söylemişti;

“Muhtarlarımızın yerel yönetimdeki yerleri çok değerli. Onlar kent sakinlerimizle kurduğumuz iletişimde etkin rol üstleniyor. Ne mutlu bize ki birbirinden kıymetli muhtarlarımızla omuz omuza çalıştık. Halkımızın talep ve şikayetlerini dinledik, çözüm için birlikte yol aldık. Saha çalışmalarımızın yanında mahallelerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantıların daha büyüklerini büyükşehirde de yapmayı hedefliyoruz. Muğla hepimizin.”

Aras, Menteşe, Yatağan ve Ortaca’da bir araya geldiği muhtarlarla ilçe ve bölge bazında bir araya gelmeye devam edecek.