AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına silahlı saldırı

İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim programı sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim programı sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Saat 16.30'da yapılan saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Saldırganlar, Yeniay bir dernekte seçim çalışması yürütürken, aynı sokağın başına araçla gelerek araç camlarından ateş açtı.

KOCA: YARALININ DURUMU CİDDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Beyin ameliyatının devam ettiği bilgisini verdiğimiz, İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımızın operasyonu tamamlanmış olup, kendisi yoğun bakıma alınmıştır. Ameliyat sonrası hastamızın durumu ciddi olup yakından takip edilmektedir. Tekrar acil şifalar diliyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SALDIRIYI LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikatın derhal başlatıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır."

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya şunları kaydetti:

"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.

Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır.

Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."

AZİZ YENİAY'DAN AÇIKLAMA

Aziz Yeniay saldırıda yaralanan E.G.D.'nin tedavi gördüğü hastaneyi ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Emniyet güçlerinin en kısa zamanda failleri bulacağına inandığını söyleyen Yeniay, buradaki niyetin ne olduğuna dair bilgi kirliliği bulunduğunu belirterek, "Sabredelim, güvenlik kuvvetlerimiz bütün güçleriyle üzerinde çalışmakta. Bir insan ya da bir terör grubu, kar maskeli, 3-4 kişi birden, uzun namlulu silahlarla nasıl bir olay gerçekleştirir? İlk baktığımızda tablo bu. Dolayısıyla da iddia etmemiz, 'Şudur, buraya yöneliktir, değildir.' demek sadece ve sadece basit bir açıklamadan ibaret olur. O yüzden de şu anda olayı çarpıtmayalım." dedi.

"TERÖR DEDİĞİMİZ ŞEYİN BESLENDİĞİ YER KORKU VE PANİKTİR"

Yeniay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bugün tek duamız, tek dileğimiz var. Kızımızın şifa bulması, hayati tehlikeyi atlatmasıdır. Bunun için dua edeceğiz. Bütün Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye halkına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Çünkü bu tip olaylar biliriz ki terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir. Biz buna prim vermeyeceğiz, korkmayacağız. Kararlı bir şekilde sahada olacağız. Hedef her neyse, kimse hiç önemli değil. Maalesef bugün bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken böyle bir vakayla, hadiseyle karşı karşıya kalmak gerçekten üzüntü verici."

Yaralıya şifalar dileyen Yeniay, tek temennilerinin yaralının şifa bulması olduğunu, başka bir gündemleri bulunmadığını söyledi.

BAŞSAVCILIK: ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "10.02.2024 tarihinde Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

AK PARTİ HEYETİ HASTANEDE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Başkanı İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yaralı E.G.D.'nin tedavi gördüğü hastaneye geldi.

Heyet, burada yaralının durumuyla ilgili doktorlardan bilgi alarak, yakınlarıyla da görüştü. AK Partili heyet daha sonra hastaneden ayrıldı.

BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturmanın başladıldığını açıkladı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

KURUM: SALDIRIYI LANETLİYORUM

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Kurum açıklamasında şunları kaydetti: "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hepimize geçmiş olsun.

Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!"

İMAMOĞLU: KARANLIK GRUPLARA KARŞI OMUZ OMUZA DURACAĞIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Demokrasi yarışını kirletmeye çalışan tüm karanlık gruplara karşı, birlikte omuz omuza duracağız." dedi.

İmamoğlu, "Yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.