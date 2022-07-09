  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. AK Parti ve MHP'liler İmamoğlu'nun vetosunu tanımadı

AK Parti ve MHP'liler İmamoğlu'nun vetosunu tanımadı

AK Parti ve MHP'liler İmamoğlu'nun vetosunu tanımadı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun vetosuna rağmen, Beykoz Çayırı'nın imar planları, İBB Meclisi’nde yapılan oylamada AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla millet bahçesine dönüştürülmek üzere değiştirildi.

Beykoz Belediyesi tarafından sunulan plan teklifinde çayıra; millet kıraathanesi, sanat atölyeleri, çay bahçesi, okçuluk ve tenis gibi spor alanları, cami, mescit, büfe, idari tesis, otobüs-teleferik hattı istasyonu, emsale dahil olmamak üzere zemin altı otopark yapılmasının önü açılmış oldu.

 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilerek tekrar görüşülmek üzere meclise gönderilen değişiklik, AK Parti-MHP grubu veto kararına direnerek plan değişikliğini aynen geçirildi. İhale 3 Ağustos’ta yapılacak.

Etiketler beykoz çayırı ekrem imamoğlu millet bahçesi mhp ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çok konuşulacak iddia: ''Erdoğan muhalefet ile uzlaşabilir''
Sedat Peker'in Mehmet Cengiz iddiaları yargıya taşındı
Reşat Altın'a tepki var: ''Cumhuriyet Altını'na alternatif olarak basıldı''
Bakan Akar'dan Suriye'den taşınan Süleyman Şah Türbesi'ne ziyaret
Van kedilerinin yavruları sahiplendirilecek
Bu çılgınlığı yaparken, hayatının hatasını yaptığının farkında değildi...
Kurban kesmek Kur'an'da var mı, yok mu ?
Ukraynalı kadınlara iğrenç tuzak: Türkiye dahil bazı ülkelerde...
Yaz sezonunu açan Simge Sağın, Alaçatı'yı da sosyal medyayı da yaktı
İki günlük eşini öldüren şahsın sözleri kan dondurdu