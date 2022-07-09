AK Parti ve MHP'liler İmamoğlu'nun vetosunu tanımadı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun vetosuna rağmen, Beykoz Çayırı'nın imar planları, İBB Meclisi’nde yapılan oylamada AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla millet bahçesine dönüştürülmek üzere değiştirildi.

Beykoz Belediyesi tarafından sunulan plan teklifinde çayıra; millet kıraathanesi, sanat atölyeleri, çay bahçesi, okçuluk ve tenis gibi spor alanları, cami, mescit, büfe, idari tesis, otobüs-teleferik hattı istasyonu, emsale dahil olmamak üzere zemin altı otopark yapılmasının önü açılmış oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilerek tekrar görüşülmek üzere meclise gönderilen değişiklik, AK Parti-MHP grubu veto kararına direnerek plan değişikliğini aynen geçirildi. İhale 3 Ağustos’ta yapılacak.