Ankara Büyükşehir Belediyesi büyük felaketin yıl dönümünde hayatını yitirenleri andı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için saat 04.17’de anma programı düzenledi. Anma programına katılarak depremzede vatandaşları yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yakınlarını kaybedenler başta olmak üzere herkese sabır, tedavi görenlere şifa diliyorum. Oradaki mağduriyetler bitinceye kadar burada bizlerin misafirisiniz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Araplar Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen anma programına, Büyükşehir Belediyesinin Mamak Eserkent Sosyal Konutlarında misafir edilen depremzede vatandaşlarla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

“MAĞDURİYETLER BİTİNCEYE KADAR BURADA BİZLERİN MİSAFİRİSİNİZ”

Büyük yıkıma yol açan ilk depremin gerçekleştiği 04.17’de başlayan programda, yaşamlarını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu ve dualar edildi.

Duygusal anların yaşandığı programda konuşan Mansur Yavaş, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, “Geçen yıl bu saatlerde maalesef çok büyük bir acı yaşadık. Binlerce insanımızı toprağa verdik ve acıları da hâlâ devam ediyor. Unutmak mümkün değil. İnşallah devletimiz bir an evvel bu yaraları sarar. Söyleyecek söz bulamıyoruz. Afet deyip geçiyoruz ama burada hepimiz sorumluluklarımızı görmek durumundayız. Binaları sağlam ve mevzuata uygun yapmak çok önemli. Ateş düştüğü yeri yakıyor maalesef. Yakınlarını kaybedenler başta olmak üzere herkese sabır, tedavi görenlere şifa diliyorum. Oradaki mağduriyetler bitinceye kadar burada bizlerin misafirisiniz. Dayanışmayla ancak bu zor günler atlatılır. O günlerde de bütün Türkiye ayağa kalktı, hep beraber el ele tutuşuldu. İnşallah bu dayanışma da devam edecek” dedi.

Depremlerin en fazla etkilediği illerden Kahramanmaraş’ta bulunan Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel ve Hatay’da bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ile görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştiren Yavaş, taziyelerini bildirerek bir daha böyle bir felaket yaşanmaması temennisinde bulundu.