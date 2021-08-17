Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 1,5 milyon euroluk tasarruf

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yayımladığı genelge kapsamında hizmet anlayışında tasarrufu önceleyen projelere ağırlık veriyor. EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi de 24 yıldır atıl duran bir vagona kendi imkanlarıyla bakım yaparak 1,5 milyon Euro’luk tasarruf elde etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tasarruf odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda hazırlanan projelere öncelik veriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelir gelmez yayımladığı genelge kapsamında tüm birimler hizmetlerinde tasarrufa yöneliyor. EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi, 1997 yılında yaşanan kaza sonucu kullanım dışı bırakılan bir vagonu yeniden tamir etti.

24 YILDIR ATIL DURAN VAGON SERVİSE HAZIR

EGO Genel Müdürlüğü’nün kendi imkanlarıyla yaptığı bakım ve onarım çalışması sayesinde büyük oranda tasarruf elde edildi.

ANKARAY Merkez İşletmesi içerisinde bulunan Araç Bakım Onarım Atölyesi’nde yaklaşık 1 yıl süren tamirat çalışmalarıyla belediye bütçesine 1,5 milyon Euro’luk katkı sağlanırken, vagonun test sürüşlerine de başlandı. Başkentlilere daha konforlu ve sağlıklı bir ulaşım sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içinde yenilenen vagonu servise çıkaracak.

ANKARAY’DA SEFER ARALIKLARI HIZLANACAK

Yıllardır atıl durumda bırakılan vagonu yeniden hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden EGO Genel Müdür Yardımcısı Emin Güre, şu bilgileri verdi:

“Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın tasarruf tedbirleri kapsamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. ANKARAY İşletmemizde 24 yıl önce yaşanan bir kazadan sonra bir vagonumuz kullanım dışı kalmış. Yeni bir vagonun bedeli 1,5 milyon Euro. Biz de bu rakamı dikkate alarak, vagonumuzu geri kazandırmak için çalışmalarımıza başlamıştık. Yaklaşık bir yıl gibi bir sürede arkadaşlarımızın çabalarıyla bu trenimizi tamir ettik. Her türlü test ve sertifikasyon işlemlerini de tamamladık ve ilk sürüşümüzü gerçekleştirdik. 4-5 aylık test sürüşümüzün ardından da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. ANKARAY İşletmemizde bir trenimizin daha devreye girmesiyle rahatlama olacak. Sefer aralıklarımız daha hızlanırken, 1,5 milyon Euro’yu da belediyemize kazandırmış olduk.”