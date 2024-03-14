Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 5 yeni sosyal tesis

Ankara Büyükşehir Belediyesi, emekli ve engelli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılarak, sosyal ve kültürel açıdan desteklenmesine katkı sağlamak amacıyla kentin 5 farklı noktasında yapımını tamamladığı; Emekli Etkinlik Merkezi ve Emekli Meclisi, Engelli Lokali ile Kişisel Gelişim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insanı hayatın içine katan çalışmaları ve projeleri kapsamında toplumun her kesiminin yanında olmaya devam ediyor.



Emeklilerin yaşam kalitesinin artırılması ve engelli bireylerin sosyal, kültürel açıdan desteklenerek, ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kentin 5 farklı noktasında yapımı tamamlanan; ‘Batıkent Emekli Etkinlik Merkezi ve Emekli Meclisi’, ‘Demetevler Emekli Lokali’, ‘Öveçler Emekli Etkinlik Merkezi’, ‘Gençlik Parkı Engelli Lokali’ ile ‘Cemre Parkı Kişisel Gelişim Merkezi’ kapılarını açtı.



Batıkent Emekli Etkinlik Merkezi ve Emekli Lokali’nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplu açılış törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

YAVAŞ: “İNSAN ODAKLI PROJELER HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Açılışta konuşan Yavaş, “Hemşehrilerim zaman zaman konuşulduğunda sosyal belediyeciliği sadece sosyal destek anlamında anlıyorlar ama hemşehrilerimizin, her yaş grubunun kendilerini sosyalleştireceği, vakit geçireceği, insanlarla birlikte olacağı alanları hazırlamak ve en önemli görevlerden birisidir” dedi.

İnsan odaklı projeler hayata geçirdiklerini belirten Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:



“Bizim yaptığımız proje tamamı içinde insan olan projeler. Halkın parasını proje yapıyorum adı altında çöp projelere harcamıyoruz. İnsanların kullanışına yarayışlı projeler olması lazım. Yani her gittiğim yerde söylüyorum, şehir giriş çıkışındaki kapıların kime ne faydası var? Hangi insana faydası var? Hangi faydası var? Onların maliyeti dört yüz milyon lira. Bunun yerine yıllardır suyu çok pahalı satan Ankara'nın 232 köyünde, mahallesinde, kanalizasyon açıktan akarken, yüzlerce köyde su yokken paraları buraya aktarmak hangi anlayıştır?”



Yavaş, yıllardır Ankara’nın sorunlarının çözülmediğini vurgulayarak, “Yirmi beş yıl Ankara'yı yönettiniz. Bu kanalizasyon kapalıydı da birisi mi açtı? Buraların sularını birisi mi kesti? Yıllardır ne işlerle uğraştınız? Ancak göz boyayan işlerle uğraştınız. Yerin altındaki yapılan yatırım görünmez diye insanların sağlığı hiçe saydınız. İnsanların en hayati ihtiyaçlarını hep görmezden geldiniz. İşte aramızdaki belediyecilik anlayışı budur” diye konuştu.

YAVAŞ’TAN EMEKLİ MECLİSİ MÜJDESİ

Önümüzdeki dönem Emekli Meclisi kuracaklarını söyleyen Yavaş, “Önümüzdeki dönem de buraları kullanan emeklilerimiz için Emekli Meclisi kuracağız. Daha iyi hizmet etmek için bu meclisin içerisinde belediyemizden beklentilerini bildirecek şekilde komisyon üyeleri ve meclis başkanı seçilecek. Aynen kent konseyinde olduğu gibi onlarda bir şekilde karar alıp bize gönderecekler ve inşallah biz de belediye meclisinden onların talepleri doğrultusunda kararlarımızı alacağız” dedi.



Rakibinin emeklilerin otobüslere bedava bineceğine yönelik seçim vaadine değinen Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdi her şeyden önce bu otobüslerdeki ücretsiz binme işine kararı Cumhurbaşkanlığı veriyor. Yani daha önceden bir kanunla iktidar olduktan sonra getirdiler belediyenin bir yetkisi yok. Siz hükümete mensup bir belediye başkanısınız. Cumhurbaşkanı'nın bugün akşam yayınlayacağı bir kararnameye bağlı. Niye 1 Nisan diyorsunuz? Elinizden tutan mı var? Neyi bekliyorsunuz?”



Yavaş, bir ilçe belediyesinin maaşlarını alamayıp grev yapan işçilerine de destek verdiklerini söyleyerek, “Hani ikide bir büyükşehir batık diyorlar. Halbuki en iyi belediyenin biz olduğunu açıkladık. Aslında burada bizde olmayan belediyelere her şey batık haberiniz olsun” diye konuştu.

“EMEKLİNİN SANDIKTA HESAP SORACAĞI ZAMAN GELDİ”

Emeklilere yayınladıkları mesaja da değinen Yavaş, şunları kaydetti:

“Türkiye'de ilk defa bir Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak devreye girdik. Kendilerine mesaj yayınladık. ‘Asgari söylediğimiz şartları taşıyan ayrıca ikinci, üçüncü geliri olmayan bu durumdaki bütün emeklilerimiz belediyemize başvursun’ dedik. Şu anda 34 bin emekli oldu. 34 bin emekliye şu anda düzenli olarak destek oluyoruz. Ne zamana kadar? Onlar insanca yaşayacağı ücreti alabileceği zamana kadar. Bundan daha büyük proje var mı? Şu binayı üç ay sonra, bir sene sonra yapmak bir kayıp olur muydu? Olmazdı. Ama insan işte geçinecek, evinde ısınacak, insanca yaşayacak, yemek yiyecek. Hangi acildir? Önce insan. Bizim bakışımız odur. Ve inşallah bu şekilde devam edeceğiz.”

“MAL BEYANINI AÇIKLAYANA KADAR DEVAM EDECEĞİM”

Konuşmasının sonunda mal beyanını açıkladığını hatırlatan Yavaş, “Bizler belediye başkanları olarak başımız dik gezsin istiyoruz. Bunun yolu şeffaflıktır, açık ihalelerdir. Hesap vermektir, ortak akılla kenti yönetmektir. Biz öncü olalım dedik. Göreve başlarken neymiş şimdi nedir? En son, ‘Mallar bana ait değil Allaha ait” dedi, geçti. Ben 5yıldır belediye başkanlığı yapıyorum sürekli müfettiş geldi. Bizim şikâyetlerimiz hala bekliyor. Benim daha bir tane personelim savcılığa gitmedi. Açıklayıncaya kadar devam edeceğim” ifadelerini kullandı.