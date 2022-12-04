Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Partili Başkan vekiline dekontlu yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, AK Partili Meclis Başkan Vekili Av. Fatih Ünal'ın "bakır satışı" sorusuna dekontla yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. Fatih Ünal'ın, sosyal medyadan yaptığı "Mansur Yavaş geçen gün paylaştığı bir twitle AŞTİ'nin yeni hali ile hizmete başladığını duyurmuştu. Ancak #AŞTİ'nin tavanlarından sökülen onca bakır'ı ne yaptıkları konusunda bir paylaşıma rastlamadık. Bu konuda da kamuoyunu aydınlatıcı bir bilgilendirme yaparsanız seviniriz." paylaşımına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclisi Başkan Vekili Sn. Av. Fatih Ünal'a soruşturmacı muhalefet anlayışı için teşekkür ederiz" diyerek, bugüne kadar ABB tarafından toplanan bakırların kanun gereği yetkili merci olan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na 2 milyon 246 bin TL bedelle satıldığını belirtti.

Gültekin bu satışla ilgili dekontu da paylaştı: