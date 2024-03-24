Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı et satışı devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde yüz yerli besi hayvanlarından taze, kaliteli ve hijyenik et ürünlerini uygun fiyatlı olarak Başkent Market şubeleri ve ilçe ilçe gezen Başkent Mobil Market otobüsüyle vatandaşlara ulaştırmayı sürdürüyor. Ramazan ayı sonuna kadar sürecek olan uygun fiyatlı et satışı uygulaması Başkentlilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor. Vatandaşların taze, güvenilir ve hijyenik koşullarda uygun fiyatlı gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren 7 Başkent Market ve ilçe ilçe gezen Başkent Mobil Market otobüsüyle Ramazan ayı sonuna kadar sürecek olan uygun fiyatlı et satışı uygulamasıyla tonlarca eti vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. BAŞKENT MOBİL MARKET HER GÜN FARKLI BİR İLÇEDE Kızılay, Batıkent Atlantis, Etimesgut, ASKİ, Şafaktepe, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve GİMAT olmak üzere toplam 7 Başkent Market şubesinde gerçekleştirilen “Uygun Fiyatlı Et Satışı”, ek olarak çevre ilçelerde de Başkent Mobil Market aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Başkent Mobil Market’in, 25-26 Mart 2024 tarihleri arasında uygun fiyatlı et satışı yapacağı noktaları ise şöyle; -25 Mart Pazartesi - Kalecik Ziraat Bankası Önü saat 10.00-14.00 saatleri ile Elmadağ İlçe Merkezi saat 15.30-18.30, -26 Mart Salı - Çubuk Atatürk Parkı yanı saat 15.00-18.00 saatleri ile Akyurt İlçe Merkezi - saat 10.00-14.00 saatleri arasında et satışı gerçekleştirilecek.