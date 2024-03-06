Ankara Büyükşehir'den Bala'da Kırsal Kalkınma Toplantısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe ilçe gezerek ''Kırsal Kalkınma Toplantısı'' düzenlemeye devam ediyor. Son olarak Balâ’da 5 yılda hayata geçirilen destekler ve yeni dönemde yapılacak projeler hakkında mahalle muhtarları ve vatandaşlar bilgilendirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde tarım ile hayvancılığın kalkınması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla destek olmaya devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Balâ ilçesinde 5 yıl boyunca tarım, hayvancılık ve sulama alanında yapılan çalışmaları ve yeni dönemde hayata geçirilecek projeleri mahalle muhtarlarına ve vatandaşlara anlattı.

BALÂ’DA 58 MAHALLEYE DESTEK

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Balâ’da hayvan içme suyu oluğu (sıvat), tarımsal sulama borusu, gölet ve kanal bakım onarım konusunda destek sağlandı. Hayata geçirilen projeler kapsamında 58 mahalleye toplam 1 milyon 135 bin 472 TL’lik yatırım yapıldı.

Balâ Aşağı Hacıbekir Mahallesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, “Ankara’nın hemen hemen her ilçesinde köylerimizde bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Bugüne kadar uyguladığımız projelerden ve bundan sonra neler uygulayacağız bunları üreticilerimize anlatmaya devam ediyoruz. Burası ciddi bir yetiştiriciliğe sahip… Ciddi bir tarımsal üretimi var. En büyük sorunu su… Su ile ilgili de ayrı bir çalışma yapacağız. Suyu getirebilirsek buradaki üretimi katlama şansımız var. Ayrıca bu bölgede yetiştirilen aspir bitkimiz var. Onunla ilgili olarak da aspir işleme tesisini kurmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

HAYVAN İÇME SUYU OLUĞU (SIVAT) DESTEĞİ

Kırsal ilçelerde hayvancılıkla uğraşan mahallelerde hayvancılığı teşvik etmek, yayla ve mera alanlarında hayvanların su kaynaklarına daha kolay ulaşmasını sağlayarak et ve süt verimini artırmak, yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak, kısıtlı olan su imkânlarının daha verimli kullanılması ile ekolojik dengenin korunmasını sağlamak amacıyla olukları çatlamış, kırılmış ve atıl durumdaki bakımsız hayvan sulama olukları yenilendi.

Balâ’da 2022 yılında toplam 26 mahalleye 315 adet oluk dağıtılarak 375 bin 788 TL’lik yatırım yapılırken 2023 yılında ise 32 mahalleye 362 adet oluk dağıtılarak 759 bin 684 bin TL’lik yatırım yapıldı.

TARIMSAL SULAMA BORUSU DESTEĞİ

Kırsal mahallelerde bitkisel üretimi artırmak, sulu tarım ürünleri yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesini sağlamak ve bitkisel üretim verimini artırmak için iletilen talepler doğrultusunda 2022 yılından itibaren Büyükcamili, Yeniyapançarsak, Yukarı Hacıbekir, Aşağı Hacıbekir, Afşar, Bektaşlı, Kerişli, Köseli, Küçükbıyık, Küçükcamili, Tatarhöyük, Tolköy olmak üzere 12 mahalleye dağıtılan 7 bin 750 metrelik tarımsal sulama borusu desteği ile 232 bin 686 TL yatırım yapıldı.

GÖLET VE KANAL BAKIM ONARIMI

Köy Hizmetleri ve İl Özel İdaresi tarafından yapılmış sulama kanalları, tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletlerinin zaman içerisinde rusubat dolması sebebiyle verimleri düşmüş ve kullanım güçlükleri yaşanmaya başlamıştı. İhtiyaç olan yerlerde de yeni gölet yapım çalışmaları da tamamlandı. Bu kapsamda 5 mahallede drenaj kanalı temizliği ve kapalı sulama sistemine geçiş çalışması yapılarak toplamda 4 milyon 135 bin 516 TL’lik yatırım yapıldı.

Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Aşağı Hacıbekir Mahalle Muhtarı Ahmet Erdem, “Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız köyümüzü ziyaret ederek çiftçilerimizin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek bizleri mutlu etti. Mansur Başkan’a çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Kendisinden çok memnunuz” derken üretici Mehmet Özgenç ise, “Çiftçilik ve tarımla uğraşıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından memnunuz. Samimiyetle söylüyorum şimdiye kadar hiçbir belediyeden böyle bir hizmet almadık” dedi.