Ankara Büyükşehir'den engelli vatandaşlara 100 simit camekanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara hem ekonomik yönden destek sağlamak hem de sosyal hayata adapte olabilmeleri amacıyla bu sene de “100 adet simit camekânı dağıtımı” için kura çekilişi düzenledi. Zabıta Daire Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişine, gelir testinden geçen 319 vatandaş katıldı. Kurada isimleri belirlenen 100 kişi 11-25 Aralık 2023 tarihleri arasında Zübeyde Hanım Mahallesi Zabıta Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

“Engelsiz Başkent” anlayışı doğrultusunda hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi projeleriyle engelli vatandaşları hem sosyal hayata kazandırmaya hem de ekonomik yönden desteklemeye devam ediyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, bu sene de en az yüzde 40 engelli heyet raporuna sahip olan vatandaşlara “100 adet simit camekânı dağıtımı” için kura çekilişi düzenledi.

100 ENGELLİ VATANDAŞA İŞ İMKÂNI

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişine gelir testinden geçen 319 vatandaş katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, “Bu yıl daha önceki yıllarda olduğu gibi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin engelli vatandaşlarımıza yaptığı pozitif ayrımcılık çalışmaları kapsamında alınan karar gereği, 100 engelli vatandaşımıza simit camekânı dağıtımını noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirdik. Önceki yıllarda edindiğimiz tecrübelere göre engelli vatandaşlarımız buradan hem belirli miktarda gelir elde ediyor aynı zamanda sosyalleşmeleri konusunda da büyük katkı sağlıyor. Bu yıl toplam 441 engelli vatandaşımızın başvurusu oldu. Bununla ilgili gerekli gelir testi çalışmalarını yaptıktan sonra 319 engelli vatandaşımızın simit camekânı çekilişine katılmaya hak kazandığını gördük. Noter, Halk Ekmek ve Engelliler Federasyonuyla yaptığımız çalışma kapsamında bugün çekilişle 319 vatandaşımızın 100’ü asil olarak kazanmış oldu. Bu vatandaşlarımız arasından daha sonra vazgeçen veya camekânını iade etmek isteyen olursa geri kalan 219 engelli vatandaşımız sırayla yedek olarak simit camekânı almaya hak kazanacak” dedi.

BAŞVURULAR 11 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Kurada isimleri belirlenen 100 kişi 11-25 Aralık 2023 tarihleri arasında Zübeyde Hanım Mahallesi Zabıta Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

Şeffaf belediyecilik ilkesi gereği ABB TV ve Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan kura çekilişinin ardından teslim edilecek simit camekânları sadece engelli vatandaşın kendisi veya engel durumuna göre birinci derece yakını tarafından işletilebilecek.