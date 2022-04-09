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Ankara Büyükşehir'in internet sitesi yenilendi

Ankara Büyükşehir'in internet sitesi yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin belediye ve faaliyetleri ile ilgili bilgilere daha kolay ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla resmi internet sitesini yeniledi.

     Ankara Büyükşehir Belediyesi, teknolojik yenilikleri takip ederek dijital ortamda sunduğu hizmetleri de güncelliyor.

    Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, belediyenin kurumsal yapısı kadar yapılan hizmet ve etkinliklerin yer aldığı birçok bilginin Başkentlilerle paylaşıldığı resmi internet sitesini yeniledi.

     Görsel zenginliği artırılan ‘https://www.ankara.bel.tr/’ adresinin ana ekranında Ankara’nın simgesi hâline gelen tarihi ve turistik mekânların görüntülerine de yer verildi.

 WEB SAYFASI YENİ TASARIMIYLA DAHA MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

     Kurumsal web sitesinde yer alan Başkent 153, haber ve projeler, etkinlikler, sosyal hizmetler, belediye rehberi ile online işlemler başta olmak üzere birçok bilgiye erişim kolaylaşırken, arayüzü de daha sade ve pratik hâle geldi.

     Görsel ve fonksiyonel açıdan modern bir görünüme sahip olan yeni site; Ankara ile ilgili fotoğraf ve videolarla da kullanıcı dostu özelliğe kavuşturuldu. Farklı cihazlara uyumlu yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlayacak internet sitesinin yazılımı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli tarafından yapılırken, yeni tasarım ve yazılım altyapısı ile menülere erişim daha da kolaylaştırıldı.

Etiketler abb mansur yavaş ankara büyükşehir belediyesi
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