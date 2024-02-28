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Ankara Halk Ekmek'ten yeni bir ürün daha

Ankara Halk Ekmek'ten yeni bir ürün daha
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası sosyal belediyecilik ilkesi gereği özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastaları ve glüten intoleransı olan vatandaşlar için uygun fiyatlarla gıda üretiyor. Glütensiz ürün sayısını 5’ten 21’ye yükselten Halk Ekmek, son olarak “Glütensiz Kahvaltılık Gevrek” üretti. Halk Ekmek tarafından üretilen glütensiz ürünler internetten de 81 kente gönderiliyor.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası çölyak rahatsızlığı ve glüten intoleransı olan vatandaşları yeni ürünlerle tanıştırmaya devam ediyor.

Glütensiz ürün sayısını 5’ten 21’ye yükselten Halk Ekmek, son olarak “Glütensiz Kahvaltılık Gevrek” üretti.  

 PİYASA FİYATININ YARISINA GLÜTENSİZ ÜRÜNLER

Piyasada az bulunan ve diğer ürünlere göre yüksek fiyatlara satılan glütensiz ürünler, Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından uygun fiyatlarla Başkentlilere ve “https://www.baskentmarket. com.tr/kategori/glutensiz- mamuller” sitesi üzerinden de 81 kente ulaştırılıyor.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası glütensiz ürün gamında, ekmekten baklava çeşitlerine, börek çeşitlerinden pastaya kadar tam 21 gıda türünün glütensiz çeşitleri yer alıyor. El değmeden ve güvenilir koşullarda üretilen ürünler, sosyal belediyecilik ilkesi gereği piyasa koşullarının en az yüzde 55 daha altında satışa sunuluyor.

Çölyak hastaları ve glüten intoleransı olan vatandaşları, özlemini çektikleri glütensiz ürünlerle buluşturmak için önemli AR-GE çalışmalarına imza attıklarının altını çizen Ankara Halk Ekmek Fabrikası İşletme Müdürü Muhsin Kaynar, şöyle konuştu:

“Ankara Halk Ekmek Fabrikası olarak çölyak hastası ve glüten intoleransı olan vatandaşlarımıza yönelik son dönemde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda son beş yıl içerisinde ürün sayımızı 5’ten 21’e yükselttik. Glütensiz ürünlerimizi siparişe dayalı olarak tüm büfelerimizde satışa sunmaktayız. Ankara Halk Ekmek Fabrikası glütensiz ürünlerde piyasaya göre en uygun satış fiyatına sahip tek üretici konumundadır. Bizim glütensiz ürünlerimizin satış fiyatları piyasadaki muadillerine göre en az yüzde 55 ve üzerinde daha uygun fiyatlıdır.”

HER AY GLÜTENSİZ KAHVALTI ETKİNLİĞİ

2022 yılında Dünya Çölyak Günü’nde Ankara’daki iki ayrı çölyak derneği ile koordineli biçimde fabrika yemekhanesinde her yaştan 200 kişinin katılımıyla  “Glütensiz Kahvaltı” etkinliği gerçekleştirmeye başlayan Halk Ekmek Fabrikası, bu etkinliği de gelenekselleştirdi. Çölyak hastaları ve derneklerinden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen “Glütensiz Kahvaltı” etkinliği, ayda bir pazar günü Başkent Market GİMAT Şubesi’nde yapılıyor.

Etkinliğin günü ve katılım bilgileri Halk Ekmek Fabrikası sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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