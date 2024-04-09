Ankara'nın ''Dijital Hayvanat Bahçesi'' bayramda da ziyarete açık olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Dünyanın en ileri teknolojisini kullanılarak oluşturduğu ''Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi'' açıldığı 3 Şubat 2024 tarihinden itibaren 150 bin kişiyi ağırladı. 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap eden hayvanat bahçesi; 9 günlük Ramazan Bayramı’nda da saat 10.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin son teknolojiyle oluşturduğu ve kapsamıyla dünyanın en büyük dijital hayvanat bahçesi olma özelliğini taşıyan “Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi”ni 3 Şubat 2024 tarihinden itibaren 150 bin kişi ziyaret etti.

Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi’nin dijital olarak kazandırıldığı, evcil ve yaban hayvanların doğal ortamlarından koparılmadığı, kafeslere hapsedilmediği Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

ANKARA DİJİTAL HAYVANAT BAHÇESİNİ 150 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Dünyanın en ileri teknolojisi kullanılarak oluşturulan Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi’ni, açılışının yapıldığı 3 Şubat 2024 tarihinden itibaren 150 bin kişi ziyaret etti.

Çocuklar kadar yetişkinlere de hitap eden hayvanat bahçesinde hayvanlar âlemini yakından tanıma fırsatı yakalayan ziyaretçiler, özel olarak hazırlanan otobüslerle dinozorların yaşamlarının canlandırıldığı eski çağlara yolculuk yaparak farkı bir deneyime sahip oluyor.

7’DEN 70’E BAŞKENTLİLERDEN YOĞUN İLGİ

7’den 70’e Başkentlilerden yoğun ilgi gören Dijital Hayvanat Bahçesi’nde; 110 ünite ve karma gerçeklik teknolojisini destekleyen 150’nin üzerinde hayvan türü sergileniyor.

Hafta sonu ailesiyle birlikte hayvanat bahçesini ziyarete gelen Başkentliler, ABB’ye şu sözlerle teşekkür etti:

-Cenk Özdağ: ”Burayı sosyal medyada görmüştük, görünce de heyecanlanmıştık. Çünkü çocuklara hayvanları göstermek istiyoruz ama eziyet ediliyor çoğu yerde petshop gibi çeşitli yerlerde de hayvanları görüyorlar. Böyle güvenli bir ortamda ve ayrıntılı bir şekilde açıklamaların olduğu bir yerde görmeleri çok hoşumuza gitti. Çok büyük bir hizmet gerçekten. Böyle rahat erişilebilir bir yerde böyle bir hizmetin verilmesi harikulade bir şey.”

-Gözde Ceren: “Ankaralıyım ama İstanbul’da yaşıyorum. Çocuklarımı gezdirmek istedim. Daha önce Ankara’da gezecek bir yer ve çocuklarımıza gösterecek bir yer bulamıyorduk. Şimdi her şey çok değişmiş… Dijital Hayvanat Bahçesi’ni çok beğendik açıkçası, hayvanların hapsedilmediği, doğal yaşamlarını görebildiğimiz bütün detayları ile açıklanmış. Bende çocuğumda çok beğendik.”

-Aylin Koşok:”Çok güzel buldum merek ettiğim bir yerdi. Biz çocukken burada bir hayvanat bahçesi vardı, biz bu mahallenin çocuklarıyız, çok fazla gidip gelirdik, yıkıldığı zaman çok üzülmüştük. Bugün oğlum ve annemle geldim çok hoşumuza gitti. Hayvanların hapsedilmesi doğru değil ve böyle olması çok güzel.”

-Derya Başer: ”Çok güzel yapmışlar ve çok beğendik. Hayvanat bahçesinde hayvanlar çok kötü ortamlarda yaşıyordu. Burası çok güzel olmuş, çocuklarında ilgisini çekti. Eğlenceli bir yer olmuş yani özellikle çocuklar için.”

-Sevil Kavas: ”Çok değişik buldum ilk defa görüyorum. Çok beğendim ve çok güzel olmuş. Çiftliğin eski hâlini de biliyorum hayvanlar şuan hürler ve kapatılmamışlar.”