Ankara'nın Kurtboğazı Barajı Karavan Parkı ziyaretçi akınına uğruyor

Karavan tutkunları, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kurtboğazı Barajı’nda açtığı karavan parkına yoğun ilgi gösteriyor. 2021 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılışı yapılan her türlü fiziki imkânın ve güvenliğin sağlandığı Kurtboğazı Barajı Karavan Parkı, Başkentliler kadar Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkent’te karavan turizmini yaygınlaştırmak amacıyla Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl’de hayata geçirdiği ‘Karavan Parkı Projesi’ kampseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2021 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılışını yaptığı Kurtboğazı Barajı Karavan Parkı, Başkentlilerin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen karavan tutkunlarının akınına uğruyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE, GÜVENLİ, KONFORLU KAMP KEYFİ

Kurtboğazı Barajı’nda yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alana kurulan karavan parkı kampseverlerin tüm temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Her bir karavana ait yeşil alan, piknik masası, barbekü, temiz su, elektrik, sosyal donatılar, güvenlik ve otopark imkânının yer aldığı Kurtboğazı Barajı Karavan Parkı; şehir kalabalığından uzaklaşarak doğa içerisinde konaklamak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Başkent’in gözde turizm mekânlarından biri olmaya başlayan 16 karavan kapasiteli parkın günlük konaklama ücreti ise 125 TL. Kurtboğazı Barajı Karavan Parkı’na karavanlarıyla gelen vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesinin güvenliği, konforu ve temizliğini sağladığı park alanına tam not vererek memnuniyetlerini şu sözlerle ifade ediyor:

-Varol Çavdar: “Buraya Kocaeli’nden geliyoruz. Çok beğendik. Birçok karavan parkına gidiyoruz, diğerlerinden farklı olarak burası peyzaj açısından da çok güzel. Bunun dışında hiçbir yerde gri su gideri olmaz fakat bu karavan parkında gri su gideri var ve bu çok değerli. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve burada çalışan arkadaşlara çok teşekkür ederiz.”

-Ceyda Çavdar: “Mavi Göl’de de Büyükşehir Belediyesinin bir karavan parkı varmış. Oraya da başka bir zamanda gitmeyi planlıyoruz. Eğer Büyükşehir Belediyesi daha farklı, doğayla iç içe böyle yerler de açarsa değerlendirmeyi düşünüyoruz.”

-Filiz Esetekin: “Karavan Park'ını geçen seneden beri kullanıyoruz. Çok beğenerek geliyoruz buraya. Orman içinde olması çok güzel, şehre yakın olması ayrı güzel. Büyükşehir Belediyesinin sağladığı fiyat imkânı diğer karavan parklarına göre daha ekonomik. Buraya gelenler bilinçli kullanıyorlar alanı. Her yer tertemiz. Arkamızdan da temizlik yapıldığı çok net görülüyor. Lavaboların her karavana özel olması çok kıymetli bir şey. Tuvaleti yakın, her karavanın önünde piknik masası da var ki çok önemli bir detay bence. Çimenlik bir alanda yayılıp kendi özel dünyamızı yaşayabiliyoruz burada. Çok keyifli.”

-Bora Esetekin: “Biz ilk açıldığı zamandan beri hem buraya hem de Mavi Göl’deki kampa geliyoruz. Fiziki ortam kadar sağladığı imkânlardan çok memnunuz. Son derece nezih, tertemiz. Ailece çocuklarımızla birlikte çok fazla keyif alıyoruz ayrıca çok güvenli geliyor bize. Her yerde güvenlik görevlileri de var. Rahatlıkla çocuklarımızı bırakıyoruz.”

-Hacer Toprak: “Karavan parkını çok sevdik. Tertemiz ve her türlü imkânı var. İlk kez geliyoruz buraya. Bütün ihtiyaçlarımızı giderebiliyoruz. Lavabolarımız, sularımız, elektriğimiz, masamız, her şeyimiz çok güzel. Teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediyesine.”

-Ayşegül Yurdakul: “Gerçekten memnun kaldık. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Her türlü ihtiyacımızı karşılıyor. Bizi çok güzel karşıladılar. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Güvenlik hizmeti de gayet güzel. Burada her şeyimizi bırakıp dolaşıp geliyoruz.”