Atölye ANFA Başkent'te üreten kadınlara gelip kapısı olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'te üreten kadın girişimcilere ekonomik yönden destek olmaya devam ediyor. ANFA Genel Müdürlüğü, Başkentli kadınların geri dönüştürülebilir materyaller ya da el emeğiyle ürettiği ürünleri, Mamak AVM içerisinde hizmete açtığı “Atölye ANFA”da sergileyerek satışa sunuyor.

ATÖLYE ANFA ÜRETEN KADINLARA GELİR KAPISI OLACAK

Çevreye duyarlı, tasarruf odaklı projeler üreterek özellikle Başkentli kadınları üretime teşvik eden Büyükşehir Belediyesi yeni projelere imza atmayı sürdürüyor.

Geçimini el işleri yaparak sağlayan, maddi durumu iyi olmayan ve aile bütçelerine katkıda bulunmak isteyen kadınlara destek olmak için harekete geçen ANFA Fuar, Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü, kadın istihdamına yönelik hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mamak AVM’de “Atölye ANFA”yı hizmete açtı.

KADINLAR DAHA ÇOK ÜRETEREK EV EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLAYACAK

Kadın üreticilerin ANFA’dan ücretsiz olarak temin ettiği geri dönüşüm malzemeleri ile ham maddelerden ürettiği el emeği göz nuru ürünleri satın almaya başlayan ANFA Fuar, Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü, bu ürünleri Mamak AVM’de açtığı mağazada satışa sundu.

Projeye 2 ay önce başlanırken, 18 üreticiyle aktif olarak çalışmalar yürüten Atölye ANFA, Başkent'te kadın istihdamını da bu sayede artırmayı amaçlıyor. Mahalle muhtarlarıyla görüşülerek işsiz kalmış, maddi durumu iyi olmayan ya da aile ekonomilerine üreterek katkı sağlayan kadınlar tespit edilirken, Başkentli kadınların üreterek hem kendi ekonomilerini hem de kent ekonomisini canlandırmaları hedefleniyor.

ANFA'NIN GERİ DÖNÜŞÜMDEN ORİJİNAL TASARIMLARI DA SATIŞA SUNULACAK

Atölye ANFA'da kadın üreticilerin tasarımlarının yanı sıra ANFA bünyesinde hizmet veren Ağaç Atölyesi, Sanat Atölyesi ve Resim Atölyesi'nde üretilen ürünler de Başkentlilerin beğenisine sunuldu.

Başkentliler, ANFA Atölyeleri tarafından geri dönüşebilen malzemelerden ürettiği ürünler ile orjinal tasarımları da Atölye ANFA'yı ziyaret ederek satın alabilecek.

KADINLAR GÜÇ BİRLİĞİ YAPACAK KOOPERATİF KURACAK

Açılan mağazanın ilk günden yoğun ilgi gördüğünü belirten ANFA Genel Müdür Yardımcısı Leyla Yüksel, kadın üreticilerle ortak karar aldıklarını ve proje katılımcılarını gelecekte kooperatifleşmeleri yönünde teşvik edeceklerini söyledi. Maddi durumu iyi olmayan, pandemi sürecinde işsiz kalmış ya da ailesine katkıda bulunmak isteyen tüm kadınlara destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Yüksel, sosyal sorumluluk projesi hakkında şu bilgileri verdi:

“Mahalle muhtarları ile irtibata geçerek projemizin şartlarına uygun kadınların tespitiyle projeye başladık. Yaklaşık 40’a yakın kadın ile görüştük ve şu an aktif olarak 18 kadın ile çalışmalarımıza başladık. Kadınlarımıza üretecekleri ürünlerin malzemelerini biz temin ediyoruz. Kadınlarımız evlerinde ürettikleri el işlerini bize ulaştırıyorlar biz de emeklerinin karşılığını ödüyoruz. Zaman içerisinde Mamak AVM’deki satış merkezimizin dışında bu merkezlerin sayısını artırmayı planlıyoruz. Böylelikle şehrin her yerinden gelen vatandaşlarımızın bu ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlamak istiyoruz.”

Her biri geri dönüşebilen malzemelerden yapılan eşsiz tasarımları görmek için tüm Başkentlileri Atölye ANFA'ya davet eden ANFA Altınpark İşletmeleri Ağaç Atölyesi Sorumlusu Hamit Ertürk, “Ev hanımlarıyla iş birliği içerisinde geri dönüşümün önemine vurgu yaparak, geri dönüştürülen malzemeleri sanatsal eserlere dönüştürüyoruz” derken, projede yer alan kadınlar da “Atölye ANFA” sayesinde ekonomik yönden rahatlayacaklarını şu sözlerle dile getirdiler:

-Hayriye Baskış: “Kendi çabamla böyle bir projede olunca daha mutlu oldum, kazanç ve sosyalleşme yönünden daha iyi oldu benim için.”

-Şemsi Sağpazar: “Dışarıda çalışamadığımızdan evimizde el becerilerimizle ürettiğimiz ürünleri satarak bütçemize katkı sağlıyoruz. Bu imkanı bize sağladıkları için çok teşekkür ediyorum.”

-Didem Yahşi: “Projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Mumluk yapıyorum. Bu süreçte bir şeyler üretmek çok güzel.”

-Suzan Yazıcı: “Bana muhtarlık aracılığıyla ulaşıldı. Pandemiden dolayı 2 senedir işsizdim. Projeye dahil olduğum için mutluyum. Abajur yapıyorum.”

-Yasemin Öztürk Oğuz: “Bu projeye yeni katıldım. Ahşaptan kahve, çerez ve peynir sunum tahtası imalatı yapacağım. Bu projede olmak güzel. Ev hanımıyım ve ev ekonomisine katkıda bulunmak bizim için çok iyi oldu. Mansur başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

-Meliha Karasu: “Hem el becerilerimizi geliştiriyoruz hem de maddi anlamda ailemize destek sağlıyoruz. Bu süreçte bizim yanımızda oldukları için, bize el emeğimizi sergileme fırsatı verdikleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz.”

Mobilyacılar Sitesi'nde faaliyet gösteren birçok firmanın da satış mağazasının bulunduğu Mamak AVM içinde yer alan Atölye ANFA, Üreğil Mahallesi Samsun Yolu 10. kilometre Mamak adresinde hizmete açılırken, kısa süre içinde internet üzerinden de e-ticarete başlayacak.