Avcılar Belediyesi'nden toplu sünnet hizmeti

Avcılar Belediyesi, ilçedeki maddi imkânı bulunmayan Avcılarlı çocukların sünnet işlemlerinin ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye tarafından anlaşmalı hastanelerde modern cerrahi yöntemler kullanılarak toplam 350’ye yakın çocuğun sünnet işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. İşlemler iki farklı hastanede başlarken sünnet olacak çocuklar 5’erli gruplar halinde belediye servisiyle evlerinden alınarak sünnet olacakları hastanelere götürülüyor. Sünnet işlemleri tamamlanan çocuklar ise yine belediyenin özel araçlarıyla aileleriyle birlikte evlerine götürülüyor.

Çocukları sünnet olacak olan vatandaşlar ise sünnetin çocukları ve kendileri için çok önemli olduğunu, günlerdir heyecanla bu günü bekleyip hazırlık yaptıklarını aktaran aileler, bu unutulmaz ana sunduğu katkıdan ötürü Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’ye teşekkürlerini iletti.