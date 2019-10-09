Bakırköy Belediyesi 10. Yıl Müzesi'ne yeni belgeler kazandırdı

Tiyatro ve sinema sanatçısı Gülsen Tuncer’in okuduğu Nazım Hikmet’in ‘Kuvâyi Milliye Şehitleri’ şiiri ve ünlü keman sanatçısı Nedim Nalbantoğlu’nun seslendirdiği 10.Yıl Marşı ile açılışı gerçekleştirilen sergiye Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Müze Kurucusu A. İlhan Gülek ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu yaptığı açılış konuşmasında, müzenin kuruluşunda büyük emeği bulunan tarihçi İlhan Gülek’e teşekkür ederek: “Yaklaşık 3 buçuk yıl önce kurulan müzemize, yakın cumhuriyet tarihini öğrenmelerini çok arzu ettiğimiz gençlerimiz ve öğrencilerimizin ziyaretleriyle mutlu oluyoruz. Kurduğumuz bu müzenin anlamına kavuşması açısından halkımızın daha sık ziyarette bulunmalarını istiyoruz. Bu konuda müzemizden haberdar olan siz değerli dostlarımızın, müzemizin tanıtımında birer elçi olmasını talep ediyoruz. Bu müzelerin tanıtımı artık sizlere ait.” dedi.

Bakırköy Belediyesi 10. Yıl Cumhuriyet Müzesi’nde açılan sergide: Cumhuriyetin 10. Yılı’nı kutlama hazırlıkları için 1933 yılında Maarif Vekâleti tarafından Musiki Muallim Mektebi’ne gönderilen yazılar, Onuncu Cumhuriyet Bayramı Kutlama Yüksek Komisyonu Reisliğinin farklı konuları içeren nutuklarla ilgili taslak metinleri, Cumhuriyet Halk Fırkası Kâtibi Umumiliğinin el yazısı metinleri ve Notre Dame De Sion Lisesi’nin Paris’te bastırdığı 10.Yıl marşı notaları bulunuyor.