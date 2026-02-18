Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: ''Ramazan’da 400 Bin Hemşehrimle Aynı Sofradayız''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan ayında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’ye örnek olacak bir program hazırladıklarını belirtirken bu yıl 400 bin kişiyi iftar sofralarında buluşturacaklarını söyledi.

Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’de Ramazan boyunca gerçekleştirilecek etkinlik ve organizasyonlar hakkında açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 20 ilçede Ramazan ayı süresince toplam 400 bin kişiyi iftar sofralarında buluşturacaklarını söyledi. “Balıkesir Ailem” dediği hemşehrileriyle iftar sofralarında Ramazanın bereketini paylaşacağını ifade eden Akın, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da her gün bir ilçede geniş katılımlı iftar sofraları kurulacağını müjdeledi. Yakın Kart sahiplerine yönelik Ramazan Desteğini geçen yıl olduğu gibi 2 bin 500 TL olarak hesaplara yatıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel 1000 TL yüklü 10 bin adet tek kullanımlık Yakın Kartlar ile dar gelirli ailelerin yanında oluyor. Yardımlaşmanın ve kardeşliğin paylaşıldığı mübarek Ramazan ayında emekli, öğrenci ve dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacaklarını belirten Akın, “Kent Lokantamız her akşam iftar vaktinde tüm hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Ramazan ayı boyunca Balıkesir’imizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürecek, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi asla yalnız bırakmayacağız.”dedi.

“RAMAZAN AYI BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK İÇİNDE GEÇSİN”

Ramazan ayının ülkeye, millete, İslam Alemine ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geçmesi temennisinde bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal destekleri artırarak vatandaşların daima yanında olduklarını belirten Akın, “Bugüne kadar “Yakın Kart”, “Kent Lokantası”, “Yakın Mutfaklar”, dezavantajlı kesimlere nakdi destekler ve öğrencilerimize “Beslenme Desteği” gibi projelerimizle tüm imkânlarımızı hemşehrilerimiz için seferber ettik. Yapılan desteklerle sağ elin verdiğini sol el görmeden, insan onurunu en tepede tutarak gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayında da bu desteklerimizi daha da artırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu mübarek ay boyunca Balıkesir’imizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürecek, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi asla yalnız bırakmayacağız.” diye konuştu.

350 GRAM RAMAZAN PİDESİ 20 TL

Fırıntaş büfelerinde satılacak olan 350 gram Ramazan pidesinin fiyatını 20 TL olarak belirlendiğini açıklayan Akın, “Hemşehrilerimiz Yakın Kart ile Fırıntaş büfelerinden pidelerini rahatlıkla alabilecekler. Kent Lokantamız her akşam iftar vaktinde tüm hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Yakın Kart sahiplerine yönelik “Ramazan Desteği”mizi geçen yıl olduğu gibi 2 bin 500 TL olarak hesaplarına yatırdık. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun, güle güle harcasınlar. Ayrıca Ramazan ayına özel bin TL yüklü 10 bin adet tek kullanımlık Yakın Kartlar ile dar gelirli hemşehrilerimize destek sağlayacağız. Bu kart Ramazan ayı boyunca kullanılabilecek. Ramazan’da çocuklarımız için de elimizi taşın altına koyduk. Geçen yıl yaptığımız giyim desteğini bu yıl da sürdürüyoruz. Evlatlarımıza bot ve montlar Büyükşehir Belediyemizden. Yakın Çözüm ekiplerimizle evlatlarımızın botlarıyla montlarını onlara tek tek ulaştıracağız.” diye konuştu.

20 İLÇEDE İFTAR SOFRALARI KURULACAK

Balıkesir’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara içinde temel mutfak ihtiyaçları bulunan geniş kapsamlı gıda kolisi desteğini geçen yıl olduğu gibi bu yılda sürdüreceklerini dile getiren Akın, “Yaklaşık 10 bin gıda kolisi, sosyal inceleme uzmanlarının titiz değerlendirmeleri sonucunda belirlenen ailelerimize ulaştırılacak. O eski Ramazanlardaki coşkuyu, birlik ve beraberlik duygusunu şehrimizin 20 ilçesiyle birlikte en güzel şekilde yaşamak en büyük isteğim... Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm ibadethanelerimizin temizliklerini Ramazan öncesinde başlatmıştık. Bunları son sürat sürdürüyoruz. Tüm ibadethanelerimiz, hijyenik bir şekilde gül kokusuyla vatandaşlarımızı karşılayacak. Ramazan boyunca her akşam il merkezimizdeki çadırda iftar sofralarımızı kuracağız. Bunun haricinde her iftar vakti iki mahallede yemek dağıtılacak. Bu mahalleler her gün değişecek. İftar sofralarımız bununla bitmiyor. Bir de geniş katılımlı iftarlarımız olacak. Bunun için de her akşam farklı bir ilçemizde kuracağız soframızı. Ramazan ayı boyunca 20 ilçemizde bu sofralarda hemşehrilerimizle buluşacağız. Yine 20 ilçemizde 16.00- 18.00 saatleri arasında iftar araçlarımızdan sıcak yemek ikramları yapacağız.” şeklinde konuştu.

400 BİN KİŞİYE İFTAR VERİLECEK

“Kuvayımilliye’nin başşehrinde, milli birliğin ve beraberliğin sembolü olan Balıkesir’imizde bize yakışını yaparak hemşehrilerimizi aynı sofrada buluşturuyoruz” diyen Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu anlayışla tüm ilçelerimize eşit ve adil hizmet götürüyor, Ramazan coşkusunu büyütüyoruz. İnşallah bu mübarek ay boyunca 400 bin hemşehrimize iftar vereceğiz. Sayısını ikiye çıkardığımız ve yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz Glutensiz Kafe &Marketlerimiz ile Çölyak hastası ve glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımız için önemli bir projeyi hayata geçirmiştik. Ramazan’da da Çölyak hastası ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımıza özel iftar programları düzenleyeceğiz. Hemşehrilerimizin bilhassa da gençlerin çok sevdiği On On Kafemizin Zağnos 1, Zağnos 2, Çamlık, Paşaalanı, Avlu, Gönen ve Sındırgı Şubeleri sahura kadar açık olacak. Ramazan’a özel hazırlanan menüsü ile birbirinden lezzetli ürünleri vatandaşlarımıza en uygun fiyatlara sunmaya devam edeceğiz.”

KADİR GECESİ’NDE 30 BİN KİŞİLİK İFTAR SOFRASI KURULACAK

Ramazan ayının paylaşmanın ve dayanışmanın sembolü olduğunu ifade eden Akın, “Şehrimizdeki dar gelirli hemşehrilerimizle hayırsever vatandaşlarımız arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak dayanışma köprüsü kuruyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız “Askıda Fatura” uygulamamız vardı. Ben bir kez daha huzurlarınızda hemşehrilerime teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir ilgi gördü. 2 bin 500’e yakın başvuru aldık ve milyonun üzerinde fatura ödendi. Gerçekten gurur duyulacak bir kenti, gurur duyulacak insanlarla paylaşıyoruz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Dinimizde de, gönlümüzde de yeri ayrı olan, Kadir Gecesi için, özel bir iftar sofrası kuracağız. Yaklaşık 30 bin kişilik bir iftar sofrası kurulacak. Bütün vatandaşlarımızla bir arada olacağız. Teravih namazının ardından, Geçen sene de yaptığımız gibi, hemşehrilerimize ikramlarda bulunacağız.” şeklinde konuştu.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

İlçelerde kurulan iftar sofralarına kırsal mahallelerden gelmek isteyenler için bu yıl ulaşım desteği verileceğini belirten Akın, “ilçelerde kurduğumuz iftar soflarımıza bazı vatandaşlarımız, özellikle kırsal mahallerimizden gelmek isteyenler, ulaşmakta güçlük çektiğini söyledi. Hemen Ulaşım Daire Başkanlığımız konuyu ele aldı. Hemşehrilerimizin gönlü rahat olsun bu mahallelerimiz için ek seferler koyuyoruz. Bazı sefer saatlerinde de değişiklikler yapılacak. Yani mübarek Ramazan boyunca, iftar çadırlarımıza ulaşmakta hiçbir zorluk yaşanmayacak. Bizim çocukluğumuzun Ramazanlarını evlatlarımıza da aynı sevinçle ve aynı coşkuyla yaşatmak istiyoruz. Geçtiğimiz sene tüm ilçelerimizde Ramazan etkinliklerimiz çok ilgi görmüştü. Ailelerimiz, evlatlarını alıp çok güzel zaman geçirmişti. Bu Ramazan’da da yine o güzel etkinlikleri tüm ilçelerimizde hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Ramazan boyunca her akşam Atatürk Açık Otopark alanında iftar sofralarımız kurulacak. Hemşehrilerimiz, bu mübarek ayın bereketini hep birlikte paylaşacak. İl merkezimizde Zağnos Paşa Camii Meydanı’nda haftada bir gün Atik Sahil, Yusuf Dede Tasavvuf Konseri yanı sıra vatandaşlarımız ve çocuklarımıza; şerbet, pamuk şeker, macun gibi çeşitli ikramlarımız olacak. Kadir Gecesinde ise, Yazar Hayati İnanç hocamız, Balıkesirli hemşehrilerimiz ile bir araya gelecek. Her gün bir ilçemizde gerçekleşen Ramazan etkinliklerinde orta oyunundan çocuk etkinliklerine, semazen gösterisinden tasavvuf müziği dinletilerine kadar çok çeşitli Ramazan etkinliklerini hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Kuran Tilaveti, Semazen gösterimi, çocuklara yüz boyama etkinlikleri ve ikramlarımız ile Balıkesir’imizin her ilçesinde Ramazan coşkusunu yaşatacağız. Amacımız 20 ilçemize eşit hizmet götürmek ve Ramazan ruhunu bir ve bütün olarak şehrimizin dört bir yanına yaymak.” ifadelerini kullandı.

“BİRLİĞİMİZİ VE BERABERLİĞİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ”

Akın, konuşmasına şöyle devam etti; “Ramazan ayı hepimiz için çok önemli. İnancımızın gereklerini yerine getirirken birlik ve beraberliğimizi de büyüteceğiz. Mübarek Ramazan ayında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye’ye örnek olacak çok güzel bir program hazırladık. Benim tüm hemşehrilerim, büyüklerim, genç kardeşlerim şunu bilsin: Balıkesir’in coğrafi iklimi eşsizdir. Ama manevi iklimi de en az onun kadar eşsiz ve zengindir. Burada doğanın cömertliği dört mevsimi en güzel haliyle yaşamamıza imkân verir. Ama biz biliyoruz ki, bu şehri asıl özel kılan sadece doğası değildir. Bu şehrin manevi iklimi de en az coğrafi iklimi kadar eşsiz ve güzeldir. Gönlü geniş insanlarımız, komşuluk kültürümüz ve dayanışma ruhumuz bu toprakların gerçek zenginliğidir. Ramazan ayında bu manevi iklimimiz daha da güçlenir. Paylaşılan bir lokma, uzatılan bir el, gönülden edilen bir dua, bizi birbirimize daha da yakınlaştırır. İhtiyaç sahibini gözetmek, komşuyu hatırlamak, birlikte bereketlenmek bu şehrin en güzel geleneğidir. Balıkesir’imizin bize en büyük mirası budur.”

“GÜCÜMÜZÜ HEMŞEHRİLERİMİZDEN ALIYORUZ”

Ramazan’da bir kez daha aynı sofranın bereketini aynı duanın huzurunu paylaşacaklarını belirten Akın, “Birlik duygusu şehrimizin en güçlü ve en kıymetli hazinesidir. Bu güzel manevi iklimi korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Dayanışmayı büyütmek, merhameti çoğaltmak ve birlik ruhunu yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz. Gücümüzü hemşehrilerimizden alıyoruz. Onların bizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Her gün kapı kapı, sokak sokak onları dinleyerek; Güçlü projelerimizle, sosyal desteklerimizle, Balıkesir’i hak ettiği seviyeye ulaştırmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bizi ağzımızdan çıkan sözler değil, yaptığımız işler anlatacak. Tek bir Balıkesirli hemşehrim bile bu hikayenin dışında değildir. Bir ve beraberiz, öyle olmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle şimdiden mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını, tüm hemşehrilerimin, milletimizin dualarının ve tuttuğu oruçların kabul olmasını diliyorum. Bu mübarek ay kalplerimize huzur ve tüm “Balıkesir Ailem”e güzellikler getirsin. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan…” diye konuştu.