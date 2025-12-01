  1. Anasayfa
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’dan Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı Müjdesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’dan Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı Müjdesi

Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vatandaşların talebi üzerine Balya’ya bağlı Hacıhüseyin Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan yıllanmış içme suyu hatlarının değiştirilmesi için Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Halkı sürdürülebilir ve sağlıklı içme suyu ile buluşturmak için şehrin dört bir yanında kapsamlı çalışma başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vatandaşlardan gelen her talebin anında çözüme kavuşması için ekipleri seferber etti. Halkçı belediyecilik anlayışıyla, “Her haneye sağlıklı su, her ilçeye güçlü altyapı” diyerek tüm ilçelerde hummalı bir çalışma başlatan Başkan Akın liderliğinde Balya’nın Hacıhüseyin Mahallesi’nde uzun süredir yaşanan arızalardan dolayı meydana gelen su kesintileri sona eriyor. Akın’ın talimatıyla Balya ilçesine bağlı Hacıhüseyin Mahallesi’nde Muhtar Osman Keçecioğlu ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu hattı yenilenerek kısa sürede mahallenin içme suyu sıkıntısı giderildi.

AKIN: “GÜÇLÜ ŞEHİRLER, SAĞLAM ALTYAPIYLA İNŞA EDİLİR”

Altyapıdan üstyapıya kadar her alanda şehri geleceğe taşıyan Başkan Akın, “Balıkesir’imizde yaşayan her bir hemşehrimin isteği, ihtiyacı benim için çok önemli. 20 ilçemizin tümünde sağlıklı içme suyu kaynakları ve güçlü bir altyapı oluşturmak için tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Çünkü şehirler, sağlam altyapıyla inşa edilir. Eşit ve adil hizmet anlayışımızla tüm ilçelerimizde BASKİ ekiplerimizin koordinasyonunda çalışmalar aralıksız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK: “HACIHÜSEYİN’DEKİ SU SORUNUNU ORTADAN KALDIRDIK”

Balya’nın Hacıhüseyin Mahallesi’nde su kesintileri ve arızalar nedeniyle yaşanan su sıkıntısını gerçekleştirdikleri çalışmayla ortadan kaldırdıklarını belirten BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Küresel iklim krizinin etkisiyle su kaynaklarımız hızla azalıyor. Vatandaşlarımızın bir damla suya dahi ihtiyaç duyduğu bu dönemde, bizler de sorumluluğumuzu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hacıhüseyin Mahallesi’nde yaşanan su sorununu ortadan kaldırdık.” dedi.

MUHTARDAN BAŞKAN AKIN’A HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Başkan Akın’ın her dertlerinde daima yanlarında olduğunu söyleyen Hacıhüseyin Mahallesi Muhtarı Osman Keçecioğlu, “Köyümüz su sıkıntısı çekiyordu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a durumu iletir iletmez hemen ilgilendi ve işe başlandı. Başkanımızın bu duyarlı yaklaşımı bizleri çok mutlu etti. Mahallem adına kendisine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

