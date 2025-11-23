Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan Öğretmenler Günü mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ''Sizler, Cumhuriyet’imizin aydınlık yarınlarının mimarısınız'' diyerek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Öğretmenlerin toplumun en büyük gücü olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 24 Kasın Öğretmenler Günü’nü yaptığı yazılı açıklamayla kutladı. Başkan Akın yaptığı açıklamada; “Başöğretmen’imiz ve Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.’ sözüyle önemine dikkat çektiği öğretmenlerimiz, toplumu var eden temel güçtür. Toplumumuzun çağdaş uygarlıklar seviyesine erişmesinde kuşkusuz en büyük katkıyı öğretmenlerimiz sunmuştur. Onların gayretleriyle bugünün hür ve bağımsız Türkiye’si sarsılmaz temeller üzerine oturarak uluslararası yeterlilik kazanmıştır.” ifadelerini kullandı.

“ATA’MIZIN SÖZÜ MESLEĞİN DEĞERİNİ İFADE EDEN EN BÜYÜK MİRASTIR”

Başkan Akın konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “Balıkesir’imiz, Kuvayımilliye ateşinin yakıldığı; vatanı, milleti ve hürriyetini her koşulda sahiplenmiş bir şehirdir. Balıkesir Lisesinin kahraman 94 şehit öğrencisini göğsünden taşan vatan aşkıyla Çanakkale’ye gönderen öğretmenlerimiz, bu ruhun en büyük taşıyıcıları ve aktarıcıları olarak tarihe geçmiştir. Bu görev bugün de sizlerin özverisiyle sürdürülmektedir. Çünkü bir milletin bağımsızlık bilinci, vicdanı, karakteri ve çağdaşlaşma yürüyüşü; öğretmenlerin yetiştirdiği evlatlarla güç bulur. Ata’mızın ‘Benim asıl kişiliğim öğretmenliğimdir.’ sözü, mesleğinizin değerini ifade eden en büyük mirastır. O mirasın izinde; laik, bilimsel, çağdaş ve özgür düşünceyi merkeze alan eğitim anlayışını yaşatmak ve geleceğe taşımak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğun en ağır yükü ise ülkemizin dört bir yanında fedakârca çalışan öğretmenlerimizin omuzlarındadır.”

“BAŞTA BAŞÖĞRETMENİMİZ OLMAK ÜZERE TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM”

Ahmet Akın yaptığı açıklamada, “Görevini yalnızca bilgi aktarmak olarak değil, bir milleti geleceğe hazırlamak olarak gören tüm öğretmenlerimiz; biliniz ki emeklerinizin değeri asla ölçülemez, yeriniz hiçbir zaman doldurulamaz. Sizler, Balıkesir’imizin ve Türkiye’mizin en önemli güç kaynağısınız. Her biriniz, Cumhuriyet’imizin aydınlık yarınlarının mimarısınız. Bu duygu ve düşüncelerle, başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemize ilim, irfan ve ışık yolunda hizmet etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.’ sözünden güç alarak geleceğimizi emanet ettiğimiz tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başarı, sağlık ve huzur diliyorum.” ifadelerini kullandı.