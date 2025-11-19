Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’ın yatırımları hız kesmeden sürüyor

  1. Anasayfa
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sürecini yakından takip ettiği Bandırma Kültür Merkezi inşaatı hızla ilerlerken, kente yepyeni bir merkez kazandırmak için de düğmeye basıldı. Çok yakında kapılarını açacak olan Mehmetçik Caddesi’ndeki yeni merkez, tam donanımlı bir Tech10 ve Gençlik Merkezi olarak hizmet verecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Kültür Merkezi’nin kaba inşaatında sona yaklaşırken, iç tertibat çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor. Merkezin elektrik, mekanik ve iklimlendirme sistemlerine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bölgenin kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağlayacak olan Bandırma Kültür Merkezi, tamamlandığında bölgenin en önemli sosyal ve kültürel alanlarından biri haline gelecek. Yaklaşık olarak 10 bin metrekarelik alanı kapsayan projenin içerisinde; 360 kişilik çok amaçlı salon, 245 kişilik toplantı salonu, sergi salonları, ONON Kafe, resim ve seramik atölyeleri ile kütüphane yer alacak.

BAŞKAN AKIN’IN TALİMATIYLA ÇALIŞMALAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İlçe Hizmetleri 2. Bölge Daire Başkanı Atılay Kaya, çalışmaları yerinde inceleyerek süreç hakkında detaylı bilgi aldı. Kaya, yüklenici firma yetkilileriyle şantiyede bir araya gelerek kaba inşaatın son durumu, iç tertibatın ilerleyişi, elektrik ve mekanik sistemlerin kurulumu gibi teknik başlıklar üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Yetkililerden aşama aşama bilgi alan Kaya, işlerin takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine vurgu yaparak çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

BANDIRMA’YA YEPYENİ BİR GENÇLİK MERKEZİ VE TECH10 KAZANDIRILIYOR

 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın geçtiğimiz yıl Bandırma Hacı Yusuf Mahallesi’nde hizmete açtığı Gençlik Merkezi büyük ilgi görmüş, kısa sürede öğrencilerin uğrak noktası haline gelmişti. Öğrencilerin sesine kulak veren Başkan Akın, yepyeni bir Gençlik Merkezi’ni de Paşabayır Mahallesi’nde hayata geçiriyor. 3 katlı bir yapıya sahip merkezin zemin katı, tam donanımlı bir Tech10 Merkezi olarak hizmet verecek. Tech10 Merkezi içerisinde Robotik Kodlama Odası, Play Station Odası ve dinlenme alanı yer alacak. Merkezin 2. ve 3. katları ise geniş ve ferah yapısıyla gençlik merkezi olarak kullanıma sunulacak. Projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak Bandırma’ya kazandırılması planlanıyor.

 

