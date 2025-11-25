Balıkesir Büyükşehir özel gereksinimli bireyleri sanat çatısı altında buluşturuyor

  1. Anasayfa


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın destekleriyle çalışmaları ivme kazanan BALMEK’in Bandırma’daki yeni dönem kursları özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi ve aileleri için destekleyici bir ortam sunmayı hedefliyor. Basit Nakış Teknikleri ile Turistik–Hediyelik Eşya Yapımı kurslarına toplam 80 özel gereksinimli birey, aileleri ve gönüllü üniversite öğrencileri katılırken, yıl sonunda geniş kapsamlı bir sergi düzenlenecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK), Bandırma’da özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini sanatla buluşturan yeni bir çalışmaya imza attı. İlçede başlatılan program kapsamında iki ayrı kurs veriliyor. Basit Nakış Teknikleri kursu, 18 yaş üstü özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik olarak yürütülürken; Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı kursu ise 7 yaş üstü özel bireyler, aileleri ve gönüllü üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Toplam dört gruptan oluşan eğitimlere özel bireyler, aileleri ve üniversite öğrencisi gözetmenler olmak üzere 80 kişi katılıyor. Kurslara destek veren üniversite öğrencileri de dönem sonunda sertifikalarını almaya hak kazanacak. Yıl boyunca devam edecek olan atölye süreci, hazırlanan çalışmaların yer alacağı kapsamlı bir yılsonu sergisiyle taçlandırılacak.

SANAT ATÖLYESİNDE DAYANIŞMA VE ÜRETİM BİR ARADA

BALMEK Kurs Eğitmeni Gülsüm Sönmez, Bandırma’daki çalışmaların Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın destekleriyle büyük ivme kazandığını belirterek, “Özellikle özel gereksinimli bireylerimizi içeren projelerimiz geliştirildi, geliştirilmeye de devam ediyor.” diye konuştu. Sönmez konuşmasının devamında, “Atölyeye adım atarak farklı gelişim gösteren bireyler, hem el becerilerini geliştirebilecekleri hem de kendilerini özgürce ifade edebilecekleri güvenli bir ortamla karşılaşıyor. Her yeni teknik, her yeni malzeme, onlar için sosyal katılımın somut bir parçasına dönüşüyor. Aileler içinse bu buluşmalar, günlük yaşamın yükünü hafifleten bir nefes aralığı; benzer deneyime sahip ebeveynlerle yan yana gelmenin verdiği güç, paylaşıldıkça artan bir dayanışma hissi yaratıyor.” dedi.

