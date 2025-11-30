Balıkesir Büyükşehir’den Bandırma’da bir ilk daha

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Aile Destek Merkezi (ADEM) çatısı altında sürdürülen hizmetlerin kapsamını her geçen gün genişletiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti, ilk kez Bandırma’da vatandaşlarla buluştu. Hizmetin, önümüzdeki süreçte Manyas’ta da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Balıkesir Benim Ailem” anlayışı ile insan odaklı yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor. Toplumun her kesimine dokunan, yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetleri yaygınlaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, psikolojik destek çalışmalarını da bu vizyon doğrultusunda güçlendiriyor. Bu çerçevede, ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği Bandırma’da uygulamaya alınırken, çok yakında Manyas’ta da vatandaşlarla buluşacak.

ÜCRETSİZ DESTEK SAĞLANIYOR

Psikolojik danışmanlık hizmeti, Psikolojik Danışman Şule Efe tarafından verilecek. Bandırma’da Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Hizmet Binası’nda sunulacak destek, Manyas’ta ise Kadın Yaşam Merkezi üzerinden vatandaşlarla buluşacak. Hizmet kapsamında; Bireysel psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, ergen danışmanlığı alanlarında ücretsiz destek sağlanacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 444 40 10 Yakın Çözüm Merkezi üzerinden randevu oluşturabilecek.

“ÖNEMLİ OLAN İLK ADIMI ATMAK”

Psikolojik Danışman Şule Efe, sunulacak hizmetin önemine dikkat çekerek vatandaşlara şu çağrıda bulundu: “Günümüzün koşuşturması içinde hepimiz zaman zaman kendimizi sıkışmış, yalnız ya da çözümsüz hissedebiliyoruz. Çocuğuyla sağlıklı iletişim kurmakta zorlanan anne-babalar, yoğun stres yaşayan bireyler, öfkesini kontrol etmekte güçlük çekenler, kayıp yaşayanlar, geleceğe dair kaygı duyanlar veya travmatik bir deneyimin etkisinden çıkamayan herkes için bu destek büyük önem taşıyor. Biz burada kimseyi yargılamadan, güvenli ve gizlilik ilkesine dayalı bir ortamda dinlemek, doğru yönlendirmelerde bulunmak ve ihtiyaç duyulan psikolojik desteği sağlamak için varız. Bazen bir konuşma bile insanın nefes almasını sağlar; önemli olan ilk adımı atmaktır.” Şule Efe, vatandaşlara psikolojik iyi oluşlarını ertelememeleri gerektiğini hatırlatarak, “Benim bir desteğe ihtiyacım var diyorsanız, kapımız herkese açık.” dedi.