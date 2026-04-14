Balıkesir'de Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı’nın Nisan-Mayıs programı belli oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı’nın Nisan-Mayıs programı belli oldu. 16 Nisan’da Savaştepe Hükümet Meydanı’ndan can dostlara şifa dağıtmaya başlayacak olan Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı’nın programı, 15 Mayıs’ta Altıeylül Atatürk Parkı’nda sona erecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın her fırsatta can dostlara her türlü imkânı sağlamak adına hayata geçirilen Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı, 20 ilçeyi tek tek dolaşarak programını tamamlayacak.

BÜYÜKŞEHİR, CAN DOSTLARIN HER ANINDA YANINDA

Sokaktaki canlara tedavi ve bakım hizmeti sağlayan Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı’nda, uzman veteriner hekimler tarafından sokaktaki canların parazit uygulaması, kuduz aşısı ve rutin kontrolleri yapılıyor. Sokakta zorlu şartlar altında yaşamını sürdüren patili dostlara şifa olan Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi aracı 16 Nisan’da Savaştepe-Hükümet Meydanı’nda programına başlayacak. Ardından 17 Nisan Bigadiç-Pazar Yeri, 20 Nisan Sındırgı-Cumhuriyet Meydanı, 21 Nisan Kepsut-Cumhuriyet Meydanı, 22 Nisan Dursunbey-Kent Meydanı, 24 Nisan Balya-Cumhuriyet Meydanı, 27 Nisan İvrindi-Atatürk Meydanı, 28 Nisan Edremit-Altınoluk Cumhuriyet Meydanı, 29 Nisan Havran-Eski Belediye Binası Önü, 30 Nisan Burhaniye-Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek. 4 Mayıs’ta Gömeç- Cumhuriyet Meydanı, 5 Mayıs Ayvalık- Cumhuriyet Meydanı, 6 Mayıs Susurluk-Heykel Meydanı, 7 Mayıs Manyas-Atatürk Meydanı, 8 Mayıs Gönen-Hükümet Meydanı, 11 Mayıs Bandırma-Cumhuriyet Meydanı, 12 Mayıs Erdek-Cumhuriyet Meydanı, 13 Mayıs Marmara-Marmara Adası, 14 Mayıs Karesi-Millet Bahçesi’nde devam ettikten sonra 15 Mayıs’ta Altıeylül-Atatürk Parkı’nda sona erecek.

Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!
Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!
Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü!
Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü!
Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi!
Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi!
Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı
Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı
Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı
Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti
Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü isimden ilk açıklama Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü isimden ilk açıklama Çirkin'in güzel oyuncusu uğradığı zorbalığı hem ifşa etti, hem de isyan etti! Çirkin'in güzel oyuncusu uğradığı zorbalığı hem ifşa etti, hem de isyan etti! Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı! Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı! Canlı yayında olay sözler: ''İsrail, Türkiye'ye savaş açacak'' Canlı yayında olay sözler: ''İsrail, Türkiye'ye savaş açacak'' Serenay Sarıkaya'dan yıllar sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı babası Mustafa Sarıkaya'yı paylaştı Serenay Sarıkaya'dan yıllar sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı babası Mustafa Sarıkaya'yı paylaştı Yılmaz Özdil'den siyaset kulislerine bomba gibi düşecek iddia Yılmaz Özdil'den siyaset kulislerine bomba gibi düşecek iddia Öğretmenler iş bırakıyor! Türkiye genelinde protesto kararı Öğretmenler iş bırakıyor! Türkiye genelinde protesto kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan davacı olmuştu... Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası! Cumhurbaşkanı Erdoğan davacı olmuştu... Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası! CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti; AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti; AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Konkordato istemişti reddedildi... Türkiye'nin 78 yıllık devi iflas etti! Konkordato istemişti reddedildi... Türkiye'nin 78 yıllık devi iflas etti!
Araç muayenelerinde kanal sistemi bitiyor, yapay zeka ile bekleme çilesi tarih oluyor Araç muayenelerinde kanal sistemi bitiyor, yapay zeka ile bekleme çilesi tarih oluyor Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti AK Partili isim gemileri yaktı; iktidara kara para resti çekti: ''Gürlek ve Şimşek açıklasın'' AK Partili isim gemileri yaktı; iktidara kara para resti çekti: ''Gürlek ve Şimşek açıklasın'' Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı İslam Memiş, ''Hürmüz'''senaryosunu açıkladı: Altın ve gümüşte sert düşüş kapıda mı? İslam Memiş, ''Hürmüz'''senaryosunu açıkladı: Altın ve gümüşte sert düşüş kapıda mı? Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf Kamuda 2026 yılı emekli ikramiyeleri ikramiyeleri belli oldu! İşte meslek gruplarına göre rakamlar Kamuda 2026 yılı emekli ikramiyeleri ikramiyeleri belli oldu! İşte meslek gruplarına göre rakamlar Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu... Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu...