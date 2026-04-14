Balıkesir'de Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı’nın Nisan-Mayıs programı belli oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı’nın Nisan-Mayıs programı belli oldu. 16 Nisan’da Savaştepe Hükümet Meydanı’ndan can dostlara şifa dağıtmaya başlayacak olan Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı’nın programı, 15 Mayıs’ta Altıeylül Atatürk Parkı’nda sona erecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın her fırsatta can dostlara her türlü imkânı sağlamak adına hayata geçirilen Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı, 20 ilçeyi tek tek dolaşarak programını tamamlayacak.

BÜYÜKŞEHİR, CAN DOSTLARIN HER ANINDA YANINDA

Sokaktaki canlara tedavi ve bakım hizmeti sağlayan Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı’nda, uzman veteriner hekimler tarafından sokaktaki canların parazit uygulaması, kuduz aşısı ve rutin kontrolleri yapılıyor. Sokakta zorlu şartlar altında yaşamını sürdüren patili dostlara şifa olan Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi aracı 16 Nisan’da Savaştepe-Hükümet Meydanı’nda programına başlayacak. Ardından 17 Nisan Bigadiç-Pazar Yeri, 20 Nisan Sındırgı-Cumhuriyet Meydanı, 21 Nisan Kepsut-Cumhuriyet Meydanı, 22 Nisan Dursunbey-Kent Meydanı, 24 Nisan Balya-Cumhuriyet Meydanı, 27 Nisan İvrindi-Atatürk Meydanı, 28 Nisan Edremit-Altınoluk Cumhuriyet Meydanı, 29 Nisan Havran-Eski Belediye Binası Önü, 30 Nisan Burhaniye-Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek. 4 Mayıs’ta Gömeç- Cumhuriyet Meydanı, 5 Mayıs Ayvalık- Cumhuriyet Meydanı, 6 Mayıs Susurluk-Heykel Meydanı, 7 Mayıs Manyas-Atatürk Meydanı, 8 Mayıs Gönen-Hükümet Meydanı, 11 Mayıs Bandırma-Cumhuriyet Meydanı, 12 Mayıs Erdek-Cumhuriyet Meydanı, 13 Mayıs Marmara-Marmara Adası, 14 Mayıs Karesi-Millet Bahçesi’nde devam ettikten sonra 15 Mayıs’ta Altıeylül-Atatürk Parkı’nda sona erecek.