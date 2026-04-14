  3. Öğretmenler iş bırakıyor! Türkiye genelinde protesto kararı

Şanlıurfa Siverek'te bir lisede eski bir öğrencinin gerçekleştirdiği pompalı tüfekli saldırı sonrası Eğitim-Bir-Sen’den eylem kararı geldi. Sendika, 15 Nisan 2026 tarihinde ülke genelinde iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eski bir öğrenci tarafından düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisi yaralandı. 19 yaşındaki saldırgan, olayın ardından aynı silahla hayatına son verdi.

Eğitim-Bir-Sen, okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından 15 Nisan’da ülke genelinde iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Eğitim-Bir-Sen olarak Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek, eğitimcilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan şiddet eylemlerindeki artışa dikkati çekmek ve güvenli çalışma ortamının tesisi hususunda gerekli her türlü çalışmanın ivedilikle yapılmasını haykırmak için 15 Nisan 2026 tarihinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Aynı gün, Siverek ilçesinde yürüyüş ve geniş katılımlı basın açıklaması yapacağız. Eş zamanlı olarak diğer illerde basın açıklamaları ile şiddeti protesto edeceğiz” denildi.

DHA

