  3. AK Partili isim gemileri yaktı; iktidara kara para resti çekti: ''Gürlek ve Şimşek açıklasın''

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye tarihinin en büyük kara para operasyonları olarak sunulan "İstanbul Altın Rafinerisi" ve "Can Holding" dosyalarındaki tahliyelere sert tepki gösterdi! "Kamu vicdanı kanıyor" diyen Tayyar, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek çarpıcı bir soru sordu: Devlet kara parayla mücadeleden vaz mı geçti? Operasyonlardan tahliyelere uzanan tartışmalı sürecin tüm detayları Haber3.com'da...

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, geçtiğimiz yıl düzenlenen ve "tarihin en büyük kara para operasyonları" olarak lanse edilen dosyalarda peş peşe gelen tahliye kararlarına isyan etti.

Tayyar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e konuyu aydınlatma çağrısında bulundu.

 Tayyar, geçen yıl peş peşe yapılan kara para operasyonlarında tutuklanan bazı patronların tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Tayyar, ağır suçlamalarla yürütülen dosyalarda verilen tahliye kararlarının kamuoyunda ciddi soru işaretleri yarattığını belirtti.

Tayyar, İstanbul Altın Rafinerisi ve Can Holding dosyalarını hatırlatarak, operasyonların ilk aşamada devletin kara parayla topyekûn mücadelesi olarak sunulduğunu söyledi. Tayyar, ancak sonraki tahliyelerin bu tabloyu tartışmalı hâle getirdiğini ifade etti.

İktidar medyasınında 'Tarihin en büyük kara para oeprasyonu' sözleri ile haber yaptığını hatırlatan Tayyar, "Ben dahil birçok yorumcu, TV ekranlarında bu operasyonları, devletin topyekün kara parayla mücadeledeki stratejik kararına bağladı. Bir baktık, iki operasyonda da patronlar tahliye edildi" dedi.

Tayyar şunları aktardı:

"Geçen yılın sonunda art arda kara para operasyonları yapıldı.

Mesela.

İstanbul Altın Rafinerisine el konuldu, patronlar Özcan Halaç ve Zeynep Başak Halaç dahil 20 kişi tutuklandı.

Can Holding operasyonuyla patronlardan Kemal Can ve üst düzey yönetici Kenan Tekdağ dahil 10 kişi tutuklandı.

Patronlardan Mehmet Şakir Can ve Murat Can firar etti.

Kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı gibi çok ağır suçlar isnat edildi, holding bünyesindeki Habertürk TV dahil 121 şirkete el kondu.

Sabah Gazetesi, ‘Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kara para operasyonu’ diye başlık attı.

Ben dahil birçok yorumcu, TV ekranlarında bu operasyonları, devletin topyekün kara parayla mücadeledeki stratejik kararına bağladı.

Bir baktık, iki operasyonda da patronlar tahliye edildi.

Can holding soruşturmasından tutuklu Kemal Can’ın tahliyesinden sonra firari Mehmet Şakir Can ve Murat Can teslim olup aynı gün tahliye edildi.

Daha hafif suçlamalarla binlerce tutuklunun bulunduğu süreçte, bu tahliye kararları, kamu vicdanını kanattı.

Ya dosyaların içi boştu, bu kişilere haksızlık yapıldı ya devlet mücadeleden vazgeçti.

Haksızlık yapıldıysa özür dileyelim, değilse sebebini bilelim.

Cesur tavrıyla bildiğimiz, ‘kimse dokunulmaz değil’ diyen Adalet Bakanımız Akın Gürlek
ve kara para mücadelesine büyük önem veren Mehmet Şimşek bakanımızın, bu meseleyi aydınlatması gerektiğini düşünüyorum."

 

Etiketler şamil tayyar kara para can holding tahliye kararı akın gürlek mehmet şimşek İstanbul Altın Rafinerisi altın rafinerisi
