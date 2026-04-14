Penaltı sonrası çıkan kavgada futbolcu tutuklandı

Mardin Süper Amatör Lig'de Derikspor ile Kızıltepe 47 Spor arasında oynanan kritik müsabakada, penaltı pozisyonu sonrası çıkan kavgada rakip futbolcunun elmacık kemiğini kıran S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin Süper Amatör Lig'de oynanan Derikspor ile Kızıltepe 47 Spor müsabakasında penaltı sonrası çıkan kavgada futbolcu Yusuf Çiftçi'nin elmacık kemiğini kıran S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen futbolcu S.K., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, karşılaşmaya ilişkin hakem ve gözlemci raporlarının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından incelenmeye alındığı ve disiplin sürecinin devam ettiği öğrenildi.

