  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Yeşil sahada görülmemiş olay: Hakem penaltı verdi, polis gözaltına aldı, mahkeme tutukladı!

Penaltı sonrası çıkan kavgada futbolcu tutuklandı

Güncelleme:

Mardin Süper Amatör Lig'de Derikspor ile Kızıltepe 47 Spor arasında oynanan kritik müsabakada, penaltı pozisyonu sonrası çıkan kavgada rakip futbolcunun elmacık kemiğini kıran S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin Süper Amatör Lig'de oynanan Derikspor ile Kızıltepe 47 Spor müsabakasında penaltı sonrası çıkan kavgada futbolcu Yusuf Çiftçi'nin elmacık kemiğini kıran S.K. gözaltına alındı.

Mardin'de amatör maçtaki kavgada futbolcunun elmacık kemiğini kıran futbolcu tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen futbolcu S.K., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'de amatör maçtaki kavgada futbolcunun elmacık kemiğini kıran futbolcu tutuklandı.

Öte yandan, karşılaşmaya ilişkin hakem ve gözlemci raporlarının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından incelenmeye alındığı ve disiplin sürecinin devam ettiği öğrenildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu
Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu
İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin''
İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin''
Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu
Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu
Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü!
Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü!
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Sosyetenin güzel isminin bir deri, bir kemik kalmış son halini görenler gözlerine inanamadı
Sosyetenin güzel isminin bir deri, bir kemik kalmış son halini görenler gözlerine inanamadı
Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu
Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu
Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi!
Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi!
Etiketler Mardin Süper Amatör Lig Süper Amatör Lig Mardin spor Futbol video Derikspor Kızıltepe 47 Spor kavga Yusuf Çiftçi amatör lig TFF
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trump şimdi de İran'dan sonra savaş açacağı ülkeyi ilan etti! Trump şimdi de İran'dan sonra savaş açacağı ülkeyi ilan etti! Doğal gaz ve elektriğe yeni zam gelecek mi ? Bakan'dan dikkat çeken sözler Doğal gaz ve elektriğe yeni zam gelecek mi ? Bakan'dan dikkat çeken sözler 16 yaşındaki bir çocuğu sopalarla dövüp videoya kaydederek sosyal medyada paylaştılar! 16 yaşındaki bir çocuğu sopalarla dövüp videoya kaydederek sosyal medyada paylaştılar! Benzin ve motorin fiyatlarına bugün indirim geldi, şimdi de zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarına bugün indirim geldi, şimdi de zam geliyor! Gülistan Doku davasında dev operasyon: Eski valinin oğlu da gözaltında ! Gülistan Doku davasında dev operasyon: Eski valinin oğlu da gözaltında ! Aradığınız habere şu an ulaşılamıyor; Erdoğan hakkındaki o haber yayından kaldırıldı! Aradığınız habere şu an ulaşılamıyor; Erdoğan hakkındaki o haber yayından kaldırıldı! Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi! Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi! VakıfBank şampiyonluk kapısını araladı! Fenerbahçe'yi deviren Sultanlar seride öne geçti VakıfBank şampiyonluk kapısını araladı! Fenerbahçe'yi deviren Sultanlar seride öne geçti Burak Yılmaz TFF ve MHK'yı bombalayıp istifa etti! ''Bana yasa dışı bahis kumpası kurdular!'' Burak Yılmaz TFF ve MHK'yı bombalayıp istifa etti! ''Bana yasa dışı bahis kumpası kurdular!'' Genç kadın turistler tezgahında kuyruk olan yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu! Genç kadın turistler tezgahında kuyruk olan yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!