  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir’de şehitlikler çiçeklerle donatıldı

Balıkesir’de şehitlikler çiçeklerle donatıldı

Balıkesir’de şehitlikler çiçeklerle donatıldı
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında il genelindeki şehitliklerde kapsamlı temizlik çalışması yaparak şehit mezarlarını çiçeklerle donattı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ülke toprağının her karışında izi olan vatan evlatlarına ait şehitliklerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirip şehitlikleri ziyarete hazır hale getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir ekipleri şehitlerin mezarlarını karanfillerle donattı.

 ŞEHİTLİKLER KARANFİL KOKTU

 Şehitliklerde düzenli olarak yapılan temizlik ve bakım çalışmaları kapsamında şehit mezarlarının bakımları tamamlandı. Yıpranan Türk bayrakları yenileriyle değiştirilirken il genelindeki şehit mezarları 15 bin karanfille donatıldı. Vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmeleri için şehitliklerde detaylı bir bakım ve temizlik gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatan toprakları için canını hiç düşünmeden veren aziz şehitlerine büyük bir vefa örneği gösterdi.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun diploması için ''uygun'' deyip, görevinden istifa eden dekan sessizliğini bozdu Ekrem İmamoğlu'nun diploması için ''uygun'' deyip, görevinden istifa eden dekan sessizliğini bozdu 2 günün keyfini çıkarın: Hafta sonu bahar, yeni haftada ise kış geliyor! 2 günün keyfini çıkarın: Hafta sonu bahar, yeni haftada ise kış geliyor! Hayatında Dolar görmeyen kadın imzaladığı ''kağıt'' yüzünden 2 milyon Dolar borç sahibi oldu Hayatında Dolar görmeyen kadın imzaladığı ''kağıt'' yüzünden 2 milyon Dolar borç sahibi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa elini öptürdü, tepkiler çığ oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa elini öptürdü, tepkiler çığ oldu Bakanlık kadrolu personel alımı yapacak: İşte alım yapılacak branşlar Bakanlık kadrolu personel alımı yapacak: İşte alım yapılacak branşlar Mezarlığı ziyaret eden 2 kadından tepki çeken pozlar Mezarlığı ziyaret eden 2 kadından tepki çeken pozlar Bodrum'da evinde ölü bulunan Türkiye'nin ünlü iş kadınının son mektubu ortaya çıktı Bodrum'da evinde ölü bulunan Türkiye'nin ünlü iş kadınının son mektubu ortaya çıktı İki il arasındaki mesafe dev köprüyle yarı yarıya inecek İki il arasındaki mesafe dev köprüyle yarı yarıya inecek Akasya Durağı'nın haylazını artık görenler tanıyamıyor Akasya Durağı'nın haylazını artık görenler tanıyamıyor Sadece 180 gün kaldı... Başvurmayanlar tapudaki hakkını kaybedecek! Sadece 180 gün kaldı... Başvurmayanlar tapudaki hakkını kaybedecek!
''Kankası''ndan Nükhet Duru'nun dans ederken gözüken iç çamaşırı için olay yorum ''Kankası''ndan Nükhet Duru'nun dans ederken gözüken iç çamaşırı için olay yorum AK Parti döneminde işe alınmış... Yeni Akit yazarı Kenan Alpay belediye çalışanı çıktı! AK Parti döneminde işe alınmış... Yeni Akit yazarı Kenan Alpay belediye çalışanı çıktı! Dev AVM'de 3 yaşındaki minik Elif'e köpek saldırısı kamerada! Dev AVM'de 3 yaşındaki minik Elif'e köpek saldırısı kamerada! Canlı yayına bağlanıp ''cadıyım'' dedi, elektrikler kesilince Hakan Ural'ın tepkisi bu oldu Canlı yayına bağlanıp ''cadıyım'' dedi, elektrikler kesilince Hakan Ural'ın tepkisi bu oldu Futbolda 100 milyon Euro'luk transfer bombası patlıyor! Futbolda 100 milyon Euro'luk transfer bombası patlıyor! Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı Yüzlerce suç kaydı ve 108 yıl hapis cezası varken aramızda dolaşıyormuş! Yüzlerce suç kaydı ve 108 yıl hapis cezası varken aramızda dolaşıyormuş! Kira geliri beyanında son günler: Cezası çok ağır olacak! Kira geliri beyanında son günler: Cezası çok ağır olacak! Survivor'da izleyicinin gözünden kaçmayan hata! Fragman apar topar yayından kaldırıldı Survivor'da izleyicinin gözünden kaçmayan hata! Fragman apar topar yayından kaldırıldı Bodrum'da ilginç anlar: Gelinliğiyle yola çıkıp ''Koca aranıyor, mümkünse zengin'' pankartı açtı Bodrum'da ilginç anlar: Gelinliğiyle yola çıkıp ''Koca aranıyor, mümkünse zengin'' pankartı açtı